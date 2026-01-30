El SMN emitió alerta amarilla para viernes y sábado en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activa una alerta amarilla por tormentas para la provincia de San Juan, vigente durante el viernes 30 y el sábado 31 de enero de 2026. El nivel de alerta indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos que pueden resultar peligrosos para la población y la infraestructura.

El viernes 30 se prevé un día de marcado contraste. La mañana transcurrirá con cielos parcialmente nublados y una temperatura de 30°C. No obstante, durante la tarde se desarrollarán tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitación del 40 al 70% y un notable ascenso térmico hasta los 35°C, acompañado de vientos del noreste. La noche continuará con tormentas fuertes de similar probabilidad, presentando el principal riesgo: ráfagas de viento muy intensas, provenientes del sureste, que podrán alcanzar entre 42 y 50 km/h.

La inestabilidad persistirá durante el sábado 31. La madrugada comenzará directamente con tormentas fuertes y un descenso de la temperatura a 21°C, con vientos intensos del sur. Si bien la mañana mostrará una leve disminución en la actividad, con tormentas aisladas, las condiciones se deteriorarán nuevamente hacia la tarde y la noche. Ambos períodos registrarán tormentas fuertes, con una probabilidad del 40 al 70% de precipitaciones. La temperatura máxima del día será de 31°C durante la tarde.

Ante este pronóstico, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar la circulación y las actividades al aire libre durante los eventos más intensos, y asegurar objetos sueltos que puedan ser afectados por los fuertes vientos. Se sugiere también contar con los elementos necesarios ante posibles interrupciones en los servicios básicos.