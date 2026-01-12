Provinciales > Atención
El SMN emitió una alerta por tormentas para esta noche en San Juan
POR REDACCIÓN
Durante la noche de este lunes 12 de enero, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por fuertes tormentas que afectarán a la provincia de San Juan. Distintos puntos de la provincia, se verán afectados por el fenómeno climático, con posibilidad de chaparrones de variada intensidad.
De acuerdo al pronóstico, las zonas alcanzadas por la alerta incluyen los departamentos del Gran San Juan, Caucete, Valle Fértil, Jáchal y Calingasta, donde se prevé mayor inestabilidad durante las últimas horas del día y la noche.
Según el informe oficial, existe un 40% de probabilidad de precipitaciones, acompañadas por tormentas eléctricas y viento del sector oeste. Las ráfagas oscilarán entre los 23 y 31 kilómetros por hora.
Desde el organismo nacional indicaron que las condiciones meteorológicas podrían generar reducción de visibilidad y actividad eléctrica, por lo que recomendaron mantenerse informados a través de los canales oficiales ante eventuales actualizaciones del pronóstico.