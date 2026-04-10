Quedó oficialmente presentado en San Juan el evento automovilístico que tendrá como protagonista a la segunda fecha de la temporada del TC 2000, que se correrá este fin de semana en el autódromo El Zonda – Eduardo Copello.

El lanzamiento se realizó en la sala de prensa Dante Pantuso del estadio Estadio Aldo Cantoni, con la presencia de autoridades provinciales, dirigentes del automovilismo y pilotos de la categoría.

Encabezaron la presentación el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; el presidente de la Agencia Deporte San Juan, Pablo Aubone; el interventor de la Federación Sanjuanina de Automovilismo Deportivo, Juan Robledo; y el presidente del TC 2000, Alejandro Levy.

Autoridades y dirigentes lanzaron la segunda fecha del TC 2000 en el autódromo El Zonda.

También participaron pilotos como el sanjuanino Fabián Flaque, Gabriel Ponce de León y Marcelo Ciarrocchi, quienes formaron parte de la conferencia de prensa previa al inicio de la actividad.

El presidente de la categoría, Alejandro Levy, destacó la importancia del trazado sanjuanino dentro del calendario y la continuidad de competencias en El Zonda, que vuelve a recibir al automovilismo nacional con múltiples categorías.

Pilotos participaron del lanzamiento oficial del TC 2000.

Por su parte, el ministro Guido Romero remarcó la organización conjunta entre las distintas áreas del Gobierno provincial y las entidades deportivas, y señaló la importancia de San Juan como sede de eventos deportivos de alcance nacional.

El cronograma establece que el sábado se realizarán entrenamientos y clasificaciones de todas las categorías, mientras que el domingo se llevarán a cabo las competencias finales.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través del sitio passline.com, con distintos valores según ubicación, incluyendo acceso a cerro y boxes, además de estacionamiento para autos y motos.

Las personas pudieron tomarse fotos con los autos de carrera en las afueras del estadio Aldo Cantoni.

El evento también contará con la participación del Top Race y la Fórmula Nacional, que acompañarán la fecha en el histórico circuito sanjuanino, sumando actividad al fin de semana deportivo en la provincia.

Valores

Entrada generales (cerro) - $ 20.000.

Boxes - $ 40.000.

Estacionamiento para boxes:

Autos - $40.000.

Motos - $ 10.000.

Estacionamiento en el cerro (generales):