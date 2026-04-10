La muerte de Graciela Rosario Reina, de 64 años, generó conmoción en San Juan tras confirmarse su fallecimiento este jueves, luego de permanecer dos días internada en grave estado.

El siniestro vial se produjo el martes por la tarde en la esquina de avenida Libertador y Jujuy, en pleno centro de la ciudad. Según la reconstrucción del hecho, la mujer cruzaba la calzada cuando fue embestida por un colectivo de la RedTulum.

El vehículo era conducido por un chofer de 28 años e impactó a la víctima en circunstancias que aún forman parte de la investigación judicial. Tras el choque, la mujer fue asistida en el lugar y trasladada de urgencia al Hospital Rawson.

Allí permaneció internada en estado crítico hasta que se confirmó su fallecimiento en la mañana del jueves.

Tras la muerte, la Justicia ordenó el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente. Además, la Fiscalía avanza con la causa y ya solicitó la audiencia judicial contra el conductor del colectivo, que se concretará en los próximos días.

En el plano personal, familiares de la víctima la despidieron en redes sociales con mensajes de dolor y despedida, mientras continúa el avance de la investigación para determinar responsabilidades en el hecho.