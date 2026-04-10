La Universidad Nacional de San Juan firmó dos actas complementarias al convenio marco de cooperación con la empresa Vicuña S.A., con el objetivo de desarrollar instancias de capacitación vinculadas al sector minero en la provincia.

El acuerdo contempla la implementación de un programa de inducción y entrenamiento inicial destinado a trabajadores que se incorporen al proyecto, con foco en la obtención de la licencia de conducir profesional.

La iniciativa será llevada adelante por la Facultad de Ingeniería y la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, cuyas autoridades y equipos docentes estarán a cargo del diseño y dictado de los contenidos.

El programa estará orientado a personal seleccionado por la empresa en los departamentos de Jáchal, Iglesia y San Juan, donde se desarrollarán las instancias de formación.

Según lo establecido, la capacitación incluirá contenidos vinculados a procesos productivos, seguridad e higiene laboral, y otros aspectos necesarios para el desempeño en el ámbito minero.

El dictado será presencial y se realizará en espacios proporcionados por la empresa, con apoyo de recursos tecnológicos para el desarrollo de las actividades.

De la firma participaron el rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer; la decana de la Facultad de Ingeniería, Andrea Díaz; y el vicedirector de la Escuela de Ciencias de la Salud, Oscar Quinteros. Por parte de la empresa, rubricó el acuerdo el apoderado Iván Simón Grgic.

Las actas complementarias se enmarcan en acciones de articulación entre el ámbito académico y el sector productivo, orientadas a la formación de recursos humanos para proyectos en desarrollo en la provincia.