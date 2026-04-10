El diputado provincial y presidente del Frente Renovador en San Juan, Franco Aranda, lanzó duras críticas contra la gestión del presidente Javier Milei y advirtió que el rumbo económico actual dejará al país en una situación más compleja que la heredada del gobierno de Alberto Fernández. En el programa Café de la Política, que se emite por HUARPE TV, el dirigente massista dijo que Milei “está haciendo muchas cosas que luego costará mucho acomodar, como la industria, que muchas están cerrando y no van a volver de un día para el otro”, afirmó.

Aranda puso el foco en el deterioro del entramado industrial como uno de los principales problemas estructurales que dejaría la actual administración nacional. En ese sentido, fue categórico al describir el escenario: “No tengas ninguna duda, porque hay cuestiones que son muy difíciles de acomodar y que no se acomodan en el corto plazo. La destrucción de la industria no se arregla de un día para el otro”.

El legislador fue aún más contundente al advertir sobre la desaparición definitiva de empresas. “Acá hay muchas fábricas que han desaparecido y van a seguir desapareciendo, que no van a volver más”.

Para el referente del Frente Renovador, el problema no se limita únicamente al presente, sino que proyecta un escenario negativo hacia adelante. “Cuando yo te digo que nos va a encontrar en una situación peor, es porque hay un deterioro que ya está en marcha”, sostuvo, en referencia a la comparación con la gestión anterior.

En ese marco, también dijo que “la gente confió en Milei. Les dijeron: ‘nos vamos a ajustar, pero esto va a cambiar’. Y la gente bancó el ajuste, pero es un ajuste que no se acaba más”, señaló.

Aranda también relativizó uno de los principales argumentos del oficialismo, vinculado a la desaceleración inflacionaria. “La inflación, sí, bajó un poco, pero está en torno al 30% y creciendo”, indicó, planteando que la mejora en ese indicador no alcanza para compensar el impacto negativo sobre la economía real.

Desde el massismo, el mensaje apunta a instalar una mirada crítica sobre el mediano plazo, advirtiendo que más allá de algunos indicadores macroeconómicos, el costo del ajuste podría traducirse en una pérdida estructural de capacidad productiva. En esa línea, Aranda sintetizó su postura con un diagnóstico claro: el país no solo no estaría mejorando, sino que podría enfrentar un escenario más complejo que el que dejó la administración anterior.

Textuales

Franco Aranda / Diputado del Frente Renovador