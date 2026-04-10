Por primera vez en la provincia, ciudadanos peruanos residentes en San Juan podrán participar de las Elecciones Generales de la Perú mediante una mesa electoral habilitada especialmente en el territorio provincial.

El acto electoral se llevará a cabo este domingo 12 de abril en el Auditorio Eloy Próspero Camus del Centro Cívico de San Juan, en el horario de 7:00 a 17:00, según lo establecido por las autoridades electorales peruanas.

La organización de los comicios está a cargo del Consulado General del Perú en Mendoza, con la colaboración del Ministerio de Gobierno de San Juan, en el marco del operativo destinado a garantizar el derecho al voto de los ciudadanos peruanos que residen en el exterior.

Durante la jornada, los votantes habilitados podrán elegir a las principales autoridades de su país, en simultáneo con el proceso electoral que se desarrolla en territorio peruano y en distintas sedes distribuidas en el mundo.

Desde la Comunidad Peruana de San Juan remarcaron la importancia de esta instancia democrática, al tratarse de la primera vez que se habilita una mesa de votación en la provincia, lo que permite ampliar la participación ciudadana y fortalecer el vínculo institucional y cultural con el país de origen.

Para poder sufragar, los electores deberán presentarse con su Documento Nacional de Identidad (DNI). Las autoridades recordaron que el documento será válido incluso si se encuentra vencido.

El operativo electoral contará con personal asignado para la organización y fiscalización del proceso, que se desarrollará durante toda la jornada en el Centro Cívico.

Contacto

Para más información, los interesados pueden comunicarse a través de los canales oficiales de la comunidad peruana en San Juan:

Asimismo, pueden visitar la página del Ministerio de Relaciones Exteriores creada especialmente para las Elecciones Generales 2026: https://www.gob.pe/tuvotocruzafronteras