Jardines de interior para disfrutar en invierno: ideas para lograr espacios cálidos y funcionales

En el programa Yo Te Invito, de lunes a viernes por Huarpe TV, la arquitecta Laura Rocamora, directora del estudio Uno En Cien, compartió en la sección Yo Construyo ideas, tendencias y soluciones para convertir patios internos, balcones y pequeños espacios en verdaderos jardines de invierno, ideales para disfrutar del hogar durante los meses más fríos.

Durante la entrevista, la especialista explicó cómo estos espacios no solo aportan belleza, sino que también cumplen una función clave en la arquitectura actual.

Por qué sumar un jardín interior en casa

Rocamora destacó que los patios interiores funcionan como un verdadero “pulmón de aire y luz” dentro de la vivienda, especialmente en casas entre medianeras o en departamentos con espacios reducidos.

“Muchas veces creemos que agregar un patio de luz significa perder metros cuadrados, pero en realidad esos metros se recuperan en iluminación, ventilación y amplitud visual”, explicó.

Según detalló, estos patios favorecen la ventilación cruzada, mejoran la entrada de luz natural y ayudan a mantener ambientes más saludables, un aspecto que cobró aún más importancia en los últimos años.

La tendencia de los patios de invierno

La arquitecta remarcó que hoy se utilizan cada vez más los patios longitudinales o lineales, una opción muy elegida en viviendas urbanas y terrenos pequeños.

Estos espacios pueden permanecer abiertos para favorecer la circulación del aire o cerrarse con vidrio para generar un efecto invernadero, logrando así un ambiente templado y agradable durante el invierno.

Incluso, mencionó la posibilidad de incorporar cerramientos móviles, para abrir en verano y cerrar en invierno según la necesidad.

Plantas, luz y mobiliario: claves para lograr calidez

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue cómo integrar el verde al interior del hogar.

Rocamora explicó que la elección de plantas, revestimientos y colores debe acompañar el estilo general de la casa para que el patio no se perciba como un espacio aislado, sino como una continuidad natural del diseño interior.

Además, señaló que no hace falta contar con grandes dimensiones para disfrutar del espacio.

“Con muy poquito podemos transformar un balcón, un patio de departamento o un espacio muerto en un rincón cálido para leer, tomar mate o descansar”, comentó.

Entre las recomendaciones, sugirió sumar:

• macetas con plantas de interior

• guirnaldas de luces cálidas

• almohadones y textiles

• bancos fijos o mobiliario móvil

• revestimientos vegetales verticales

El valor del agua en los espacios interiores

Otro recurso que destacó la directora de Uno En Cien fue la incorporación del agua como elemento decorativo y sensorial.

Desde pequeñas fuentes hasta mini piscinas o jacuzzis urbanos, explicó que el sonido del agua genera una sensación inmediata de relajación y bienestar.

Además, en provincias secas como San Juan, este tipo de propuestas también ayuda a humidificar el ambiente, mejorando el confort dentro del hogar.

Inspiración para todos los presupuestos

Lejos de pensar estos espacios como algo exclusivo o costoso, Rocamora remarcó que muchas ideas pueden adaptarse a distintos presupuestos.

Desde reutilizar una bañera antigua como mini piscina hasta sumar plantas y luces en un patio pequeño, aseguró que lo importante es la creatividad.

“Con ganas y con lo que tenemos, siempre se puede hacer algo lindo”, resumió.

La entrevista completa ya se encuentra disponible en el canal de YouTube de Yo Te Invito.