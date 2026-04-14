La polenta amarilla surgió en Italia a partir del maíz que llegó desde América. Actualmente este alimento se ha vuelto tendencia en las redes sociales para crear meriendas dulces. Quienes recomiendan estas preparaciones afirman que "son realmente ricas, con una textura novedosa y crocante".

También destacan que "la polenta aporta energía de liberación lenta sin gluten". Otro punto a favor según los cocineros es que "son tanto o más económicas que las recetas con harinas" tradicionales.

Para realizar la receta de naranja con manteca se utilizan 85 gramos de manteca, 85 de azúcar, 125 de polenta, 50 de harina leudante, ralladura de una naranja y media de limón junto a un huevo grande.

El proceso inicia mezclando los ingredientes secos con la ralladura para luego incorporar la manteca derretida y el huevo batido. Se requiere enfriar la masa en la heladera hasta 45 minutos antes de formar bolitas pequeñas como una nuez sin manosearlas mucho y hornearlas sobre una asadera enmantecada por 10 minutos a temperatura media.

Una alternativa con aceite emplea 200 gramos de harina 0000, 160 de polenta, 100 de azúcar, 60 cc de aceite, dos huevos batidos, una cucharada de miel y ralladura de medio limón. Tras lograr una masa homogénea con las manos, se arman las galletas, se pasan por 70 gramos de azúcar y se hornean en placa aceitada a 160 grados.

Por último, existe una versión de vainilla sin TACC con 100 gramos de manteca pomada, 75 de azúcar, un huevo, vainilla, una cucharadita de polvo de hornear, 50 gramos de polenta y 150 de almidón de maíz. Se baten la manteca y el azúcar con el huevo, se agregan los secos y se estira la masa entre dos films para cortarlas y cocinarlas por 15 minutos a 180 grados.