La escalada de violencia, represión muerte se expande por varios distritos de Estados Unidos de la mano del grupo parapolicial ICE, que caza de manera indiscriminada a civiles para su deportación, por considerarlos inmigrantes ilegales. Al asesinato de Renee Nicole Good hace dos semanas, se le sumó otra víctima, Alex Pretti, de 37 años, quien recibió un disparo directo a quemarropa por parte de un efectivo armado. Las circunstancias quedaron documentadas por numerosos videos de testigos a plena luz del día por las calles de Minneapolis.

En el cruce de Nicollet Avenue y 26th Street West, a 25 cuadras del centro. En la vereda de “Península”, un local de comida china, fue el lugar de los hechos. En el momento de una detención por parte de agentes federales hacia otra persona en la vía pública, Pretti filmaba lo que estaba sucediendo y al interponerse entre los guardias, estos lo golpearon y uno de ellos les disparó. La víctima cayó al suelo y otro agente lo remató con varios tiros más.

Las escenas del video se viralizaron rápidamente. De fondo se escuchan los gritos de desesperación: “cobardes” y “go home” (váyanse a su casa). De inmediato, el gobernador del estado de Minnesota, Tim Walz, reaccionó en Twitter: “Acabo de hablar con la Casa Blanca tras otro tiroteo horrible perpetrado por agentes federales. Minnesota está harta. Esto es repugnante. El presidente debe poner fin a esta operación. Que retiren de Minnesota a los miles de agentes violentos y sin entrenamiento. ¡Ahora mismo!”.

Protestas masivas por las calles se incrementan en rechazo a las acciones de las fuerzas federales.

Luego aseguró que logró conversar con Susie Wiles, jefa de gabinete de Trump. Dijo que le exigió el retiro inmediato del ICE de su Estado y le advirtió que Minnesota va a llevar a juicio a los agentes que no respondan a la ley y que sobre ellos caerá “un duro castigo”.

Desde Wáshington, acusaron a Pretti de portar una pistola y dos cargadores. Adujeron que el agente disparó en defensa propia. Pretti era enfermero de terapia intensiva del Hospital Militar y residente del sur de la ciudad.