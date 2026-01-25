A una semana de la muerte del niño en el canal Benavídez, la madre reclama justicia

El fallecimiento de Pablo Tiziano Araoz Castellino, de 13 años, ocurrido el sábado 17 de enero en el canal Benavídez, derivó en una investigación judicial que descartó la versión inicial de un accidente o descuido. Según las averiguaciones de la Fiscalía, el menor habría sido empujado al cauce por otros niños con los que se encontraba en el lugar. Ante este giro, la causa fue radicada en el fuero de Menores, dado que los presuntos involucrados no superarían los 16 años de edad.

A una semana del suceso, la madre del niño, Mariana Castellino, publicó un mensaje en redes sociales en el que recordó a su hijo y exigió que se haga justicia por lo ocurrido. El cuerpo de la víctima fue hallado el domingo 18, tras una extensa búsqueda en un tramo del canal que marca el límite con el departamento Chimbas, zona reconocida por la peligrosidad de su corriente.

El desarrollo de la investigación

Los primeros reportes sobre el hecho, difundidos tras la desaparición del niño, indicaban que Pablo se había arrojado al agua por iniciativa propia mientras jugaba con amigos. Esta línea, sin embargo, fue puesta en duda de inmediato por la familia, quien insistió en que se profundizara la pesquisa.

La investigación tomó un curso definitivo cuando los fiscales a cargo avanzaron en la toma de declaraciones a otros menores que estuvieron presentes en el lugar el día del hecho. Los testimonios recabados permitieron establecer que el ingreso de Pablo al canal no fue voluntario, sino consecuencia de haber sido empujado por otro u otros niños, en el contexto de un juego.

Este hallazgo determinó el cambio de jurisdicción del caso. Al confirmarse que los otros niños involucrados son menores de 16 años, la causa fue derivada a la Justicia de Menores para su tratamiento correspondiente. Fuentes judiciales consultadas indicaron que los menores presuntamente vinculados al hecho tendrían entre 8 y 14 años.

El reclamo público de la familia y la búsqueda de respuestas

En la jornada del sábado 24 de enero, exactamente una semana después de la tragedia, Mariana Castellino, madre de Pablo, utilizó una red social para hacer un público llamado a la justicia. En su publicación, describió el dolor por la pérdida y cuestionó la actitud de los otros niños que estuvieron en el lugar.

"Una semana que todos los que te acompañaban se borraron se escondieron ninguno fue capaz de venir a contar lo que te había pasado", expresó en su mensaje. Castellino finalizó su escrito con un firme pedido: "Pero creo en la justicia y en Dios que esto saldrá a la luz y los responsables deberán pagar... Justicia por vos hijo mío !!!!".

El mensaje, de carácter público, generó una repercusión inmediata en la comunidad local, poniendo el foco en la demanda de esclarecimiento que mantiene la familia.