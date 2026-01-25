Una mujer estaba en una fiesta, se descompensó y denunció haber sido abusada sexualmente

Una intervención de urgencia por una descompensación derivó en una investigación judicial por presunto abuso sexual en el departamento de Caucete. El hecho, ocurrido durante la madrugada del sábado 24 de enero de 2026 en un domicilio cercano a la calle Paso de los Andes, activó los protocolos específicos luego de que la víctima hiciera la denuncia en el hospital.

Según información de fuentes judiciales a las que accedió el medio Infocacuete, el caso se inició con un llamado al sistema de emergencias provincial por una persona que presentaba convulsiones. Luego de ser estabilizada y trasladada al Hospital César Aguilar, la paciente manifestó haber sido víctima de un abuso sexual, lo que transformó inmediatamente la naturaleza de la intervención.

Reconstrucción de los hechos iniciales

De acuerdo con la reconstrucción preliminar difundida por el medio local, los hechos se desarrollaron en una vivienda ubicada cerca de la Ruta Nacional 20. En el lugar, un grupo de personas, entre ellas dos mujeres, consumían bebidas alcohólicas.

En un momento de la noche, una de las mujeres se dirigió al baño tras sentir un "gusto raro" en su bebida, según su propio relato. Allí sufrió una descompensación, perdió el conocimiento y comenzó a convulsionar, lo que motivó el llamado a los servicios de emergencia. La ambulancia arribó al domicilio, brindó asistencia médica inicial y procedió al traslado de la paciente al hospital para una evaluación completa.

Activación de protocolos y avance de la investigación

La situación tomó un giro crucial una vez en el centro de salud. Mientras se realizaban los controles médicos, la mujer denunció haber sido abusada sexualmente. Ante esta declaración, el personal hospitalario activó de inmediato los protocolos establecidos para este tipo de delitos, que incluyen la preservación de pruebas y la notificación urgente a la Justicia.

La fiscalía a cargo de la causa dispuso de manera inmediata medidas para resguardar a la presunta víctima y ordenó el inicio de una investigación exhaustiva. Las tareas incluyen la recolección de información, la evaluación de pruebas periciales y la toma de testimonios, todo bajo estricta reserva.

En un desarrollo posterior, durante la tarde del sábado, fuentes indicaron que un sospechoso fue detenido en las inmediaciones de la Ruta 20 en Caucete. Según los reportes, durante la aprehensión el hermano del detenido agredió a los efectivos policiales, por lo que ambos fueron trasladados a la comisaría. La Justicia no ha confirmado oficialmente si esta detención está directamente vinculada a la causa por abuso sexual.

Reserva de identidad y principio de no revictimización

Tanto las autoridades judiciales como el medio que dio a conocer la información han hecho especial hincapié en la protección de la identidad de la persona denunciante. En línea con los protocolos de actuación y el principio de no revictimización, se ha evitado difundir cualquier dato personal o circunstancial que pueda identificar a la mujer.

Este enfoque busca garantizar la intimidad de la presunta víctima, facilitar su acompañamiento y evitar que su exposición pública genere un nuevo daño psicológico durante el proceso judicial, el cual se encuentra en sus etapas iniciales.

La causa continúa su curso en el fuero penal, a la espera de que las pericias y las declaraciones contribuyan a esclarecer con precisión lo ocurrido durante la madrugada del sábado en Caucete.