El defensor del Villarreal, Juan Foyth resultó gravemente lesionado durante el partido de la jornada 21 de “LaLiga” española. El diagnóstico confirmado hoy por el club, detalló que el jugador argentino debió retirarse a los 23 minutos del partido entre el Villarreal y el Real Madrid tras romperse el tendón de Aquiles de la pierna izquierda. En el comunicado del club español, se informó que el exjugador de Estudiantes de La Plata, deberá someterse a una operación.

“Tras las pruebas realizadas por los servicios médicos del Villarreal CF, se confirma que Juan Foyth sufrió la rotura del tendón de Aquiles en el partido de ayer ante el Real Madrid CF. El club dará a conocer próximamente la información sobre la intervención quirúrgica a la que tendrá que someterse. Estamos contigo, capitán. ¡Mucha fuerza, Juan!“, dice el comunicado.

Foyth se tuvo que retirar del terreno de juego tras una acción en la que trataba de defender a un jugador merengue en su propia área y solo, sin que ningún rival interactuara con él, se cayó y debió ser atendido. El defensor abandonó cojeando el campo en el que, ya en la segunda parte, el delantero francés Kylian Mbappé le daría la victoria al Real Madrid por 2 a 0.

“Todos sus compañeros se dieron cuenta de la gravedad de la lesión de Juan -expresó su DT, en conferencia de prensa luego del partido-. Casi seguro que estaremos un largo tiempo sin disponer de él. Ojalá que no, pero casi seguro que sí... Es un futbolista muy importante: tenemos una defensa joven y él es quien más experiencia tiene, además de su jerarquía dentro del grupo. Perderlo es un golpe duro, pero es el fútbol y estamos más tristes por él que por el resultado. Hay que sobreponerse”, dijo a la prensa española.

Antes de que se confirme su diagnóstico, el entrenador Marcelino García Toral ya había hablado de un cuadro de “gravedad” y de “un largo tiempo” en el que el futbolista platense deberá estar afuera de las canchas, lo que también encendió las alarmas en el cuerpo técnico de la Selección Nacional, principalmente por su estado de salud y luego, claro, por sus ilusiones de ser parte del plantel rumbo al Mundial 2026.

Más allá del partido que le permitió al conjunto merengue trepar momentáneamente a la cima del torneo, el sábado entregó también otros tres encuentros por la 21ª fecha de la liga española: Sevilla le ganó 2-1 como local a Athletic Bilbao, Valencia se quedó con un triunfo clave al vencer por 3-2 a Espanyol en su casa y, en la única alegría en condición de visitante de la jornada, Osasuna derrotó por 3-1 a Rayo Vallecano. Este domingo, en tanto, la fecha continúa con Atlético de Madrid-Mallorca, mientras que luego seguirán Barcelona-Real Oviedo (a las 12.15 hs.), Real Sociedad-Celta (a las 14.30 hs.) y Deportivo Alavés-Real Betis (a las 17hs.) todos transmitidos por DSports.