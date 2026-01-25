El operativo de la Dirección Provincial de Vialidad, actualizó el reporte sobre el estado actual de las rutas que fueron afectadas por las lluvias intensas y crecientes hace unos días.

La ruta provincial 436 se encuentra transitable con precaución en el puente Quebrada de las Burras, con señalización transitoria a espera de señalización que desde la ciudad, se está terminando el badén de la cerámica San Lorenzo, con retropala y el resto con mini cargadora.

Publicidad

La ruta provincial 456, del camino Huerta de Huachi, está en condiciones transitables, con máxima precaución. La ruta provincial 441, el badén Entre Río está transitable, también con precaución.

Este panorama actualizado, se suma al primer informe, publicado en la mañana sobre el tránsito en otras localidades como Calingasta, Iglesia, Rodeo y la habilitación del Paso Internacional de Agua Negra.

Publicidad

La situación meteorológica de la reciente semana ha generado condiciones complejas en la red vial, activando un operativo conjunto entre Vialidad y Gendarmería Nacional para garantizar la seguridad de los conductores.

La Ruta Provincial 436, desde Talacasto hasta el derivador de la Ruta Provincial 414, se encuentra en este momento transitable con precaución.

Publicidad

Las cuadrillas trabajaron en la limpieza y acondicionamiento de la arteria para mitigar los efectos del agua y posibles deslizamientos, permitiendo el tránsito controlado.

El camino Huerta de Huachi, está en condiciones transitables.

De todas formas, la DPV sigue recomendando que se transite por las zonas mencionadas a baja velocidad con máxima precaución y que se respete señalización vial, como así también las indicaciones de efectivos de Gendarmería Nacional dispuestos para organizar el tránsito.

Mientras tanto, sigue vigente, el alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional, con avisos por tormentas fuertes a severas.

La advertencia de temporal afectará, desde la tarde a la noche de hoy las zonas de 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, Pocito, Rivadavia y Sarmiento.

Se prevén ráfagas superiores a los 90 km/h, granizo y abundante caída de agua.