Mining > Validación EITI 2025

San Juan afianza su compromiso con la industria extractiva

Argentina obtuvo una puntuación de 80 sobre 100 en la Validación 2025 del Estándar EITI, que reconoce el esfuerzo del país en transparencia de los datos y en el manejo de recursos naturales.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
San Juan, junto con Catamarca, Salta y Santa Cruz, están certificadas por la "transparencia" y la publicación de información minera.

La evaluación fue realizada por el Secretariado Internacional EITI y abarcó el período de noviembre de 2021 a agosto de 2025. El informe técnico consideró tanto la gestión nacional como la integración de las provincias adheridas, entre ellas San Juan, que gestionan de forma autónoma sus recursos naturales y la información sobre proyectos mineros y energéticos.

El sistema de puntuación EITI evalúa el cumplimiento de requisitos clave en transparencia, participación y resultados, y asigna una calificación de 0 a 100. Una puntuación de 80/100 indica que Argentina ha implementado la mayoría de los aspectos requeridos y ha cumplido ampliamente los objetivos del estándar, aunque todavía hay áreas para mejorar, como la divulgación de contratos y la participación de empresas de hidrocarburos. Argentina forma parte de EITI desde 2019, junto a más de 50 países.

San Juan, junto con Catamarca, Salta y Santa Cruz, fue incluida en el informe de Validación por su compromiso con la transparencia y la publicación de datos mineros a nivel provincial.

El EITI, por sus siglas en inglés, es una iniciativa internacional para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de las industrias extractivas a través de la publicación, verificación completa y divulgación de información sobre asuntos clave en la gestión de los recursos hidrocarburíferos y mineros.

El 20 de mayo de 2024 el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, ratificó el compromiso asumido por la provincia a través de su carta compromiso el 2 de marzo de 2023 con la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas.

Gracias a esta calificación internacional, posiciona a la provincia en su reputación a la hora de gestionar y administrar la actividad extractiva y explotación de los recursos naturales en su territorio, lo que le da un alto perfil en el sector minero y energético.

ÚLTIMAS NOTICIAS