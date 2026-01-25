La evaluación fue realizada por el Secretariado Internacional EITI y abarcó el período de noviembre de 2021 a agosto de 2025. El informe técnico consideró tanto la gestión nacional como la integración de las provincias adheridas, entre ellas San Juan, que gestionan de forma autónoma sus recursos naturales y la información sobre proyectos mineros y energéticos.

El sistema de puntuación EITI evalúa el cumplimiento de requisitos clave en transparencia, participación y resultados, y asigna una calificación de 0 a 100. Una puntuación de 80/100 indica que Argentina ha implementado la mayoría de los aspectos requeridos y ha cumplido ampliamente los objetivos del estándar, aunque todavía hay áreas para mejorar, como la divulgación de contratos y la participación de empresas de hidrocarburos. Argentina forma parte de EITI desde 2019, junto a más de 50 países.

San Juan, junto con Catamarca, Salta y Santa Cruz, fue incluida en el informe de Validación por su compromiso con la transparencia y la publicación de datos mineros a nivel provincial.

El EITI, por sus siglas en inglés, es una iniciativa internacional para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de las industrias extractivas a través de la publicación, verificación completa y divulgación de información sobre asuntos clave en la gestión de los recursos hidrocarburíferos y mineros.

El 20 de mayo de 2024 el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, ratificó el compromiso asumido por la provincia a través de su carta compromiso el 2 de marzo de 2023 con la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas.

Gracias a esta calificación internacional, posiciona a la provincia en su reputación a la hora de gestionar y administrar la actividad extractiva y explotación de los recursos naturales en su territorio, lo que le da un alto perfil en el sector minero y energético.