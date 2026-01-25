Capital: cronograma de desratización y recepción de reclamos del 26 al 30 de enero

Del lunes 26 al viernes 30 de enero, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan desplegará un extenso operativo de desinsectación y desratización en distintos sectores de la Capital. El cronograma, que combina tareas programadas en espacios públicos con la atención de reclamos particulares, busca controlar la proliferación de plagas y promover la educación ambiental entre los vecinos.

Las acciones están organizadas en turnos matutinos y vespertinos, abarcando los barrios Villa Santa Cruz, Villa Ozoriaga, SMATA y SMATA II. Además, la comuna pondrá a disposición personal y recursos para atender pedidos específicos de los ciudadanos que hayan sido gestionados a través del Sistema Municipal de Reclamos.

Cronograma detallado de las intervenciones

Turno Mañana (Del 26 al 30 de enero)

Lunes 26 de enero: Atención exclusiva de pedidos particulares de desratización y desinsectación que hayan sido radicados a través del Sistema Municipal de Reclamos.

Martes 27 y miércoles 28 de enero: Operativo de desinsectación y educación ambiental en el barrio Villa Santa Cruz.

Jueves 29 y viernes 30 de enero: Operativo de desinsectación y educación ambiental en el barrio Villa Ozoriaga.

Turno Tarde (Del 26 al 30 de enero)

Lunes 26 de enero: Atención exclusiva de pedidos particulares de desratización y desinsectación que hayan sido radicados a través del Sistema Municipal de Reclamos.

Martes 27, miércoles 28 y jueves 29 de enero: Operativo de desinsectación en el Barrio SMATA.

Viernes 30 de enero: Operativo de desinsectación en el Barrio SMATA II.

Procedimiento para reclamos particulares

La Municipalidad ha establecido que los días lunes 26 de enero (tanto por la mañana como por la tarde), los equipos se dedicarán en su totalidad a atender las solicitudes individuales de los vecinos.

Para acceder a este servicio, es imprescindible que los pedidos hayan sido previamente realizados a través del Sistema Municipal de Reclamos. Este canal oficial es el único medio habilitado para gestionar la intervención de los equipos de control de plagas en propiedades particulares durante este operativo programado.