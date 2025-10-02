Marina Calabró dio a conocer una primicia en su columna dentro del programa Lape Club Social (América) sobre los "fuertes modificaciones" que estaría planeando El Trece. Según la periodista, el canal de Adrián Suar implementará cambios diseñados para renovar su grilla, ajustar la programación y así intentar mejorar el rating y hacer frente a la competencia. Esta información fue trabajada por Calabró junto a su compañero radial en El Observador, Guido Zaffaro.

Los cambios más notorios involucran a tres figuras clave: Moria Casán, Pampita y María Belén Ludueña. Una de las incorporaciones más resonantes es la de Moria Casán, quien desembarcaría en la pantalla de El Trece. La diva llegaría a las mañanas del canal, con un horario estipulado alrededor de las 9:00 o 9:30 AM.

Moria conduciría un magazine de actualidad, y su llegada está prevista para a partir de noviembre. Este movimiento la colocaría en competencia directa con su "archienemiga Georgina Barbarossa".

En cuanto a María Belén Ludueña, Calabró anticipó que el programa que conduce actualmente, "Mujeres Argentinas", "ya no estará más". Sin embargo, el canal tiene planeado un "enroque" con la periodista, buscando que ella continúe en la señal. Ludueña pasaría a la primera tarde, con otro programa, un nombre diferente y un nuevo panel, emitiéndose a las 14:30 horas.

La reestructuración en la grilla generó interrogantes sobre el destino de "Los 8 Escalones" y Pampita. Marina Calabró explicó que El Trece está evaluando esta posibilidad debido a que está perdiendo rating contra América. Por esta razón, el canal podría "dejar descansar un poco el programa o capaz le encuentren otro horario". La periodista aclaró que el "bajo nivel de rating" se atribuye al horario, y "no tiene que ver con el desempeño de Pampita".

Calabró finalizó subrayando que Moria desembarcaría en la pantalla, Belén Ludueña pasaría a la primera tarde, y que aún hay "una gran incógnita" alrededor de Pampita.