Las prácticas vinculadas al Feng Shui ganaron protagonismo entre quienes buscan mejorar su bienestar físico y mental. El ritual de colocar una hoja de laurel dentro de la almohada genera curiosidad por sus beneficios en la calidad del sueño, la relajación y el equilibrio energético del hogar.

Según los especialistas, la almohada es un objeto clave que puede acumular tensiones, estrés y cargas negativas que influyen directamente en el descanso. Para aplicar este hábito correctamente, se recomienda el uso de hojas de laurel secas y enteras para garantizar una mayor duración y conservación de sus propiedades naturales.

El procedimiento consiste en ubicar la hoja dentro de la funda para que el aroma esté más presente o debajo de la almohada si se prefiere un contacto menos directo. Otra alternativa es utilizar una bolsa de tela para evitar que la hoja se rompa o ensucie el lugar.

Es importante colocarla en un punto que no genere incomodidad al apoyar la cabeza y dejarla actuar durante toda la noche para favorecer la relajación. Esta rutina nocturna ayuda a mejorar la energía del dormitorio y promueve un sueño más reparador.