Trabajos en fábricas y rap, la vida de Ale Sergi antes de Miranda

Ale Sergi visitó el programa Vuelta y media en Urbana Play y compartió detalles desconocidos sobre su etapa previa a la masividad con Miranda!. El informe de Martina Cortés del 16 de abril de 2026 recupera la charla con Sebastián Wainraich donde el artista recordó su empleo como administrativo en una fábrica de galletitas.

Sobre esa labor, el músico confesó que "No me gustaba para nada, me quería matar. Pero bueno, trabajaba para comprarme todos estos equipos". Sergi explicó que su gran anhelo siempre fue la música, aunque sus metas variaron con el tiempo. Según relató, "Tenía ese sueño y después de que tuve el primer grupo y no funcionó, no te digo que abandoné el sueño, pero me empecé a conformar con algunos un poco más pequeños".

Su proyecto anterior se alejaba del pop que lo hizo famoso. La formación "Se llamaba Mamá Vaca", con la cual "Grabamos dos discos", incluyendo el álbum Hombre verde en 1995. A pesar del esfuerzo, Sergi recordó que "Y con este por lo menos llegué a grabar un par de discos y conseguimos alguito". Al ser consultado sobre el motivo del fin de ese grupo, respondió con honestidad que fue "Y porque no le gustó a la gente".

En aquella época viviendo en Haedo, el cantante intentaba encajar en el ambiente rockero, lo que generaba contradicciones internas. "Había siempre un tironeo entre eso. Y aparte que era un grupo más colaborativo, de amigos. Hacíamos rap y reggae", detalló. Al escuchar material de esa banda en la radio, bromeó diciendo "Ese. No, es una porquería", aunque aclaró de inmediato que "Ay, no, no. No quiero ser malvado porque lo hice con amigos y la pasamos bien y estábamos contentos".

El camino de la autogestión continuó en los inicios de Miranda!. Sergi recordó cómo producían sus propios materiales discográficos en su computadora. "Estos los hacíamos en mi computadora. Íbamos a comprar el CDR, que valía un peso", explicó. También dio detalles técnicos y personales sobre el arte de tapa de esos discos originales. "Muy posiblemente sea mi letra, porque la de Juliana es más linda. La de Lolo puede ser, sí, pero este disco no, este lo hice yo. Y aparte, mirá, toda saturada la fotografía. Tenía los contactos, el teléfono de mi casa… el de la casa de Lolo y el de la casa de Juliana", describió el productor.

Finalmente, desglosó el valor de venta de aquellos ejemplares durante la economía de la convertibilidad, mencionando que "Un peso era el CDR, otro peso era la fotocopia y el otro peso era nuestra ganancia".