La Selección argentina ya tiene confirmados a sus 26 jugadores para el Mundial 2026 y la lista dejó un dato llamativo: 18 clubes distintos alrededor del mundo aportarán futbolistas al equipo de Lionel Scaloni en la búsqueda del bicampeonato y la cuarta estrella.

El club que más representantes tendrá en la Scaloneta será el Atlético de Madrid, que aportará seis futbolistas. Allí juegan Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Nicolás González, Giuliano Simeone y Julián Álvarez, consolidándose como la base principal del plantel argentino.

Detrás aparece una de las sorpresas de la convocatoria: el Olympique de Marsella, que tendrá tres jugadores en la Copa del Mundo. El conjunto francés aportará a Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi y Facundo Medina. En tanto, el Inter Miami también tendrá fuerte presencia albiceleste con Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

El fútbol argentino contará solamente con dos representantes en la lista definitiva. River Plate tendrá a Gonzalo Montiel, mientras que Boca Juniors aportará a Leandro Paredes, uno de los referentes del mediocampo de Scaloni.

Además, otros gigantes europeos tendrán presencia individual en la Selección. Emiliano “Dibu” Martínez llegará desde Aston Villa; Lisandro Martínez desde Manchester United; Nicolás Otamendi desde Benfica; Cristian Romero desde Tottenham; Enzo Fernández desde Chelsea y Alexis Mac Allister desde Liverpool.

La nómina también refleja el crecimiento de jóvenes figuras en distintas ligas del mundo. Valentín Barco arribará desde Racing de Estrasburgo, Nicolás Paz desde Como 1907 y José Manuel López desde Palmeiras. Todos ellos integran el grupo de futbolistas que disputarán su primer Mundial con la camiseta argentina.

Scaloni mantuvo gran parte de la base campeona en Qatar 2022, aunque también sumó nombres nuevos pensando en la renovación del plantel. Entre las principales ausencias se destacan Marcos Acuña y Franco Mastantuono, quienes finalmente quedaron fuera de la lista definitiva.