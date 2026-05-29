Un estremecedor caso de abandono conmociona a Mendoza luego de que un jubilado de 72 años muriera tras ser encontrado en un avanzado estado de desnutrición dentro de su casa en Godoy Cruz. Por el hecho, su hijo fue detenido e imputado por abandono de persona agravado.

La víctima fue identificada como Francisco Carlos Morán. El caso salió a la luz el pasado 10 de mayo, cuando una llamada al 911 alertó sobre la crítica situación en la vivienda ubicada sobre calle Javier Morales. Al llegar, efectivos policiales y personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado encontraron al hombre agonizando en medio de un escenario de extrema suciedad y abandono.

Según reconstruyeron los investigadores, el jubilado repetía desesperadamente la frase “tengo hambre”, mientras presentaba un severo deterioro físico. Los médicos constataron que además de la desnutrición sufría neumonía, un edema agudo de pulmón derivado de una bronconeumonía y múltiples hematomas en distintas partes del cuerpo.

Debido a la gravedad del cuadro, Morán fue trasladado de urgencia a la Clínica Santa Clara, donde murió apenas 24 horas después de haber sido internado. La investigación quedó a cargo del fiscal Juan Carlos Alessandra, de la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente, los Animales y Delitos No Especializados.

Las sospechas recayeron desde el inicio sobre Sergio Gustavo Morán, hijo de la víctima, quien convivía con él y estaba a cargo de su cuidado diario. Tras la muerte del jubilado, la Justicia ordenó su captura y permaneció prófugo durante dos semanas. Finalmente fue localizado en Godoy Cruz gracias al sistema de reconocimiento facial utilizado por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza.

El hombre, de 41 años, fue imputado por abandono de persona agravado por el grave daño en la salud ocasionado y por tratarse de su progenitor. Luego de su detención quedó alojado en un penal provincial mientras continúa avanzando la causa judicial.

Además, trascendió que el acusado ya había tenido problemas judiciales anteriormente. Según fuentes vinculadas al expediente, en 2024 había sido juzgado en una causa por violencia de género y recibió una probation por dos años.