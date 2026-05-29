El video del Flaco López al enterarse tras un partido que irá al Mundial

El pasado jueves 28 de mayo quedará marcado para siempre en la memoria de José Manuel López. Mientras el atacante se enfocaba en el duelo de Palmeiras frente a Junior de Barranquilla por la Copa Libertadores, Lionel Scaloni confirmaba los 26 nombres que defenderán la corona en el Mundial 2026. Debido a la concentración para el partido en Brasil, el ex Lanús no tuvo acceso a su teléfono y saltó al campo de juego sin conocer su destino.

En la cancha, el nivel del delantero fue superlativo. El atacante dio cátedra de fútbol y repartió un total de 3 asistencias para que el Verdão goleara 4 a 1 a los cafeteros. Con este resultado, el club pasó segundo en el Grupo F por detrás de Cerro Porteño y el argentino se posicionó como el máximo asistidor de la actual competencia.

La gran sorpresa llegó tras el pitazo final. Un cronista brasileño lo buscó para entrevistarlo por ser la figura y comenzó felicitándolo por su presencia en la lista de la Selección Argentina.

Totalmente descolocado, el futbolista respondió que "la lista oficial aún no salió". Ante la insistencia del periodista, quien le ratificó la veracidad de la información, el goleador no pudo ocultar su alegría en un video que recorre el mundo.