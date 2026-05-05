El rugir de los motores regresa al Circuito San Juan Villicum. Los próximos 8, 9 y 10 de mayo, el gigante de Albardón será sede del Sebastián Porto Track Day, un evento que combina la adrenalina de la pista con la formación profesional. El expiloto mundialista y referente máximo del motociclismo argentino dialogó en exclusiva con DIARIO HUARPE sobre sus expectativas y el ambicioso plan que comienza en tierras sanjuaninas.

"En lo personal muy contento porque estoy comenzando un proyecto muy lindo. Es un proyecto a largo plazo, a cinco años donde la primera etapa es de los Track Day y después, en los años sucesivos, cumpliendo objetivos y etapas en el sentido de formar una escuela con la proyección final de llevar pilotos a Europa. Estoy muy ilusionado y con mucha expectativa de pasar un gran fin de semana en San Juan", confesó Porto.

Tres días de pura acción

El cronograma ya está definido y el ingreso para los equipos estará habilitado desde el jueves para acreditaciones y armado de boxes. La actividad en pista se dividirá en tres niveles: Iniciado, Intermedio y Experto.

Uno de los puntos altos será la formación teórica: "El día viernes hay una charla inicial muy importante que la voy a dar, por supuesto, a todos los participantes. Y después, bueno, más que estrategia clínica, o sea, con toda mi experiencia y mis años dentro del mundial, es que el agio es el objetivo de este evento", explicó el santafesino.

Un evento para toda la familia

Aunque las inscripciones siguen abiertas y se espera que muchos pilotos se anoten directamente en el autódromo, Porto estima una gran convocatoria. "Yo creo que vamos a estar rondando las 100 motos. Si hay más, bienvenido sea. Esa es la idea", señaló.

Pero el Track Day no será solo para los pilotos. La organización preparó una propuesta integral para el público: "Queremos comunicar es que la gente se acerque, vamos a tener un Fan Zone, que va a haber siempre un DJ, música en vivo, que vamos a tener un patio de comida para que la gente pueda venir con la familia, para pasar un lindo día, una linda tarde, y bueno, estar cómodo en realidad, no solamente venir a ver motos, sino estar en un fin de semana diferente", dijo Porto.

El sueño de formar profesionales

Consultado sobre el potencial del motociclismo argentino y su rol como formador en este proyecto a cinco años, Porto fue contundente sobre su deseo de ver nuevos talentos en la elite internacional.

"El objetivo es trabajar como se debe, acá en la Argentina nadie ha trabajado ni tiene el conocimiento ni la edad de trabajar en el motociclismo nacional. Poder llevar este tipo de iniciativas a los autodromos mundialistas como Villicum, Termas, es algo grandioso. Tenemos que apostar a crecer. Necesitamos ir cumpliendo objetivos para, sería una ilusión y un deseo muy grande, poder devolverle al motociclismo todo lo que me dio todos esos años que competí en el mundial", concluyó.

El dato

Para disfrutar de toda la adrenalina del evento, las entradas generales al Fan Zone tienen un valor de $20.000 por día.

Por otro lado, los pilotos cuentan con diferentes categorías de inscripción según la cilindrada: hasta 300cc el costo es de $150.000, para motos de 301cc a 500cc es de $250.000, y para las de más de 500cc el valor asciende a $400.000.

Cabe destacar que el valor de la inscripción para pilotos ya incluye el acceso por los tres días del evento, aunque el costo del seguro deberá abonarse por separado directamente en el autódromo.

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Cronograma del Sebastián Porto Track Day