Huarpe Deportivo > Automovilismo
La caravana del Turismo Carretera confirmó su recorrido y los pilotos que participarán
POR REDACCIÓN
El viernes 8 de agosto, en la previa del "Desafío de las Estrellas", los amantes del Turismo Carretera tendrán la oportunidad de ver de cerca una caravana especial que incluirá tres autos de TC y tres vehículos clásicos.
La jornada arrancará a las 18:00 horas. El punto de inicio será la puerta del Estadio Aldo Cantoni. Desde allí, los vehículos emprenderán un recorrido estratégico diseñado para el disfrute del público:
- Primero, transitarán por la Avenida Libertador General San Martín en dirección este hasta la calle España.
- Luego, tomarán la calle España hacia el sur hasta Ignacio de la Roza.
- Continuarán por Ignacio de la Rosa en dirección oeste hasta la calle Urquiza.
- Finalmente, por la calle Urquiza, se dirigirán al norte hasta regresar a la puerta del Estadio Aldo Cantoni, donde los vehículos se estacionarán debajo de la pantalla y los pilotos ingresarán.
Esta caravana contará con la presencia de tres pilotos de la categoría Turismo Carretera:
- Facundo Ardusso a bordo de un Chevrolet Camaro.
- Tobías Martínez en un Toyota Camry.
- Matías Jalaf manejando un Ford Mustang.
El evento, que combina la pasión por el automovilismo con la solidaridad, culminará con el sorteo del "Desafío de las Estrellas" a las 20:00 horas en el Estadio Aldo Cantoni. Para ingresar al estadio, la entrada no será monetaria, sino a través de un gesto solidario: los asistentes deberán donar un juguete o un abrigo en buen estado, que será destinado a personas en situación de vulnerabilidad, demostrando el compromiso social del evento.
Impulso para el sector minero: eliminaron las retenciones a la exportación de minerales, hierros y metales
A una semana de la baja de impuestos para granos y carnes, el Gobierno nacional oficializó la eliminación del 0% en los derechos de exportación para minerales, hierros y metales, buscando alivianar costos y fomentar la actividad minera nacional con la expectativa de generar empleos y aumentar las exportaciones.