El viernes 8 de agosto, en la previa del "Desafío de las Estrellas", los amantes del Turismo Carretera tendrán la oportunidad de ver de cerca una caravana especial que incluirá tres autos de TC y tres vehículos clásicos.

La jornada arrancará a las 18:00 horas. El punto de inicio será la puerta del Estadio Aldo Cantoni. Desde allí, los vehículos emprenderán un recorrido estratégico diseñado para el disfrute del público:

Primero, transitarán por la Avenida Libertador General San Martín en dirección este hasta la calle España.

Luego, tomarán la calle España hacia el sur hasta Ignacio de la Roza.

Continuarán por Ignacio de la Rosa en dirección oeste hasta la calle Urquiza.

Finalmente, por la calle Urquiza, se dirigirán al norte hasta regresar a la puerta del Estadio Aldo Cantoni, donde los vehículos se estacionarán debajo de la pantalla y los pilotos ingresarán.

Esta caravana contará con la presencia de tres pilotos de la categoría Turismo Carretera:

Facundo Ardusso a bordo de un Chevrolet Camaro.

Tobías Martínez en un Toyota Camry.

Matías Jalaf manejando un Ford Mustang.

El evento, que combina la pasión por el automovilismo con la solidaridad, culminará con el sorteo del "Desafío de las Estrellas" a las 20:00 horas en el Estadio Aldo Cantoni. Para ingresar al estadio, la entrada no será monetaria, sino a través de un gesto solidario: los asistentes deberán donar un juguete o un abrigo en buen estado, que será destinado a personas en situación de vulnerabilidad, demostrando el compromiso social del evento.