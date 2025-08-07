Publicidad

Huarpe Deportivo > Automovilismo

La caravana del Turismo Carretera confirmó su recorrido y los pilotos que participarán

El viernes 8 de agosto una caravana de autos del Turismo Carretera recorrerá las principales calles de San Juan. El evento contará con la presencia de destacados pilotos.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
La jornada arrancará a las 18:00 horas.

El viernes 8 de agosto, en la previa del "Desafío de las Estrellas", los amantes del Turismo Carretera tendrán la oportunidad de ver de cerca una caravana especial que incluirá tres autos de TC y tres vehículos clásicos.

La jornada arrancará a las 18:00 horas. El punto de inicio será la puerta del Estadio Aldo Cantoni. Desde allí, los vehículos emprenderán un recorrido estratégico diseñado para el disfrute del público:

Publicidad
  • Primero, transitarán por la Avenida Libertador General San Martín en dirección este hasta la calle España.
  • Luego, tomarán la calle España hacia el sur hasta Ignacio de la Roza.
  • Continuarán por Ignacio de la Rosa en dirección oeste hasta la calle Urquiza.
  • Finalmente, por la calle Urquiza, se dirigirán al norte hasta regresar a la puerta del Estadio Aldo Cantoni, donde los vehículos se estacionarán debajo de la pantalla y los pilotos ingresarán.

Esta caravana contará con la presencia de tres pilotos de la categoría Turismo Carretera:

  • Facundo Ardusso a bordo de un Chevrolet Camaro.
  • Tobías Martínez en un Toyota Camry.
  • Matías Jalaf manejando un Ford Mustang.

El evento, que combina la pasión por el automovilismo con la solidaridad, culminará con el sorteo del "Desafío de las Estrellas" a las 20:00 horas en el Estadio Aldo Cantoni. Para ingresar al estadio, la entrada no será monetaria, sino a través de un gesto solidario: los asistentes deberán donar un juguete o un abrigo en buen estado, que será destinado a personas en situación de vulnerabilidad, demostrando el compromiso social del evento.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS