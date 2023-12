Elecciones en Boca: la palabra de Riquelme tras la designación de una nueva jueza

Juan Román Riquelme concedió una entrevista al Canal de Boca horas antes del histórico banderazo que tuvo lugar en las cercanías de La Bombonera. Más de 30 mil fanáticos se congregaron en la tarde del domingo en el emblemático estadio para expresar su apoyo y solicitar la realización de las elecciones que actualmente se encuentran suspendidas debido a una medida cautelar.

El ídolo del “Xeneize” y candidato a presidente, compartió su perspectiva sobre los acontecimientos recientes después de la decisión de la jueza Alejandra Abrevaya. Es necesario resaltar que la antes mencionada fue quien inicialmente suspendió el acto programado para el domingo 3 de diciembre y luego se apartó de la causa tras la recusación solicitada por el oficialismo. De esta forma, la responsabilidad del proceso judicial recaerá en Analía Romero, subrogante del Juzgado Civil N° 64, seleccionada mediante sorteo.

Publicidad

Será tarea de Romero ratificar el fallo existente, lo que implicaría que la votación se realice en 2024, o rectificarlo, abriendo así la posibilidad de un nuevo escenario de cara a la votación en Brandsen 805. Ante la situación, Riquelme dijo: ”Amo a mi club y a mi país. Confío en la Justicia. Mis hijos aman a este país y a este club. Hoy es un día muy importante para los hinchas de Boca. Ayer fue raro porque era una maravilla si podíamos disfrutar de las elecciones”.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Luego, agregó: “Ahora cambió la jueza a cargo y quedó Analía Romero, que en 2013 junto a su marido y sus hijos se hicieron socios del club. Y si lo hicieron, debe ser reglamentario. Si fue así, entiendo que Analía cuando miró los papeles vio que estaba todo en regla. Si ella aceptó siendo jueza, quiere decir que vamos a tener elecciones. Queremos que ella, su marido y su hijo y los 51.473 restantes puedan votar. Queremos que voten todos”.

Más declaraciones de Riquelme sobre las elecciones de Boca

Ante el cambio de jueza y la movilización de los hinchas de Boca, Riquelme afirmó: “Tenemos suerte con la jueza ya que al aceptar ella cree que todo está en regla. Por eso creo que vamos a tener elecciones. Si la jueza aceptó es porque será así. Ayer fue increíble y no nos sorprende para nada porque el hincha de Boca es increíble. Pero también hay que recordar que nos sacaron la posibilidad de vivir una fiesta, de pisar nuestro césped, de votar y estaba todo listo con las carpas”.

“Le pido al hincha que no nos quedemos con lo de ayer. Fue un día inolvidable, porque uno tiene la suerte de vivir esos momentos que son únicos, yo soy hincha como todos los bosteros, pero, por favor, no nos podemos relajar por un segundo porque el señor Mauricio Macri nos quiere intervenir el club y después nos quiere arrancar el club para vendérselo a su amigo. Lo único que queremos es votar. ¿Por qué no votamos? El Estatuto sigue igual desde 1999 y, ¿quién fue el único que firmó? Mauricio Macri. Desde ahí está siempre igual”, concluyó el candidato a presidente.