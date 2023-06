El búnker de Eduardo Cáceres, ubicado en pleno microcentro, apareció con la puerta quebrada a la mitad este domingo en la mañana. En el local, a pesar de que hay cinco computadoras a la vista, no faltaba nada. Tal vez, aseguró en candidato a gobernador a DIARIO HUARPE, “unos pocos votos”.

El ataque ocurrió durante la noche y Cáceres dijo que todavía no quiere hacer un análisis político sobre el hecho, pero que espera una respuesta pronto. “No sé si tiene que ver con las elecciones o no, pero es algo grave y a una semana de las elecciones lo que espero es una respuesta con celeridad de la Secretaría de Seguridad”, pidió el ex diputado nacional.

Es que, si bien la denuncia la hicieron este mediodía, cuando se enteraron de lo que había pasado, a unos 30 metros hay una cámara de seguridad del Cisem y para el candidato con eso podrían determinar qué fue lo que realmente pasó. También registraron una huella de zapatilla a la altura donde la puerta de vidrio fue quebrada a la mitad, lo que confirmaría que se trató de una patada.

El local tiene una vidriera donde se puede ver las caras de Cáceres y su candidata a vicegoberandora Romina López Cuenca. La puerta tenía la leyenda “San Juan al Futuro” y un autoadhesivo blanco que la cubría. Esto habría impedido que el vidrio explotara y cayera, ya que los restos del panel se encontraban todavía tapando el ingreso a la oficina.

En la zona nadie vio lo que sucedió. Según Cáceres un vecino contó que a las 23 fue la última vez que pasó y el lugar todavía no sufría daños. Otro aseguró que cerca de las 4 de la mañana escuchó un ruido.

Por ahora el candidato dijo que está a la espera de que avance el pedido de ver las cámaras y contó que no se comunicó con autoridades provinciales o de la Secretaría de Seguridad. “No me llamó nadie, excepto Marcelo Orrego que se solidarizó conmigo”, contó.