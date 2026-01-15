El Gobierno de Ucrania declaró el estado de emergencia energética en todo el país como consecuencia de los ataques del Ejército de Rusia sobre infraestructuras clave y del impacto del frío extremo que atraviesa la región en pleno invierno. En las últimas jornadas, las temperaturas descendieron hasta los 18 grados bajo cero durante la noche, agravando una situación ya crítica para el suministro eléctrico y de calefacción.

El anuncio fue realizado por el presidente Volodímir Zelenski, quien advirtió sobre la gravedad del escenario tras una reunión con autoridades nacionales. “Las consecuencias de los ataques de Rusia y el empeoramiento de las condiciones meteorológicas son graves. En general, se declarará el estado de emergencia para el sector energético de Ucrania”, expresó el mandatario en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

En ese marco, Zelenski ordenó la creación de una sede de coordinación permanente para gestionar la crisis, con epicentro en Kiev, una de las ciudades más afectadas. Además, encomendó al exministro de Defensa y actual titular de Energía, Denis Schmigal, la supervisión de las tareas de asistencia a personas y comunidades perjudicadas por los cortes de electricidad y la falta de calefacción, así como la resolución de cuestiones operativas urgentes.

Según detalló el presidente, equipos de reparación, empresas energéticas, servicios municipales y el Servicio Estatal de Emergencias trabajan “sin descanso” para restablecer el suministro eléctrico, especialmente en la capital ucraniana, donde las redes quedaron inutilizadas tras un ataque ruso ocurrido el viernes pasado. En Kiev, las temperaturas oscilan entre los 12 grados bajo cero durante el día y los 18 bajo cero por la noche, lo que incrementa el riesgo para la población.

Zelenski también aseguró que el Ejecutivo intensificará la cooperación con socios internacionales para obtener equipamiento y apoyo adicional, al tiempo que avanzará en una desregulación extraordinaria de los procesos necesarios para conectar equipos de energía de reserva a la red. Paralelamente, el Gobierno trabaja para aumentar de manera significativa las importaciones de electricidad.

Otra de las medidas anunciadas fue la revisión de las normas del toque de queda, con el objetivo de facilitar el acceso de la población a los puntos de asistencia y permitir que las empresas puedan reorganizar sus actividades de acuerdo con la situación del sistema energético.

En relación con la asistencia humanitaria, el mandatario indicó que en Kiev se deberá incrementar el número de “puntos de invulnerabilidad”, espacios habilitados para refugio y ayuda básica, además de inspeccionar los ya existentes. También se esperan propuestas del Ministerio de Educación y de las autoridades locales para garantizar la continuidad de las clases en medio del estado de emergencia y las condiciones climáticas extremas.

“Es fundamental que las instituciones estatales, las empresas y todos los niveles del gobierno local trabajen ahora de forma coherente y coordinada. El resultado de cada uno contribuye al resultado colectivo de todo el país”, concluyó Zelenski, en un llamado a la unidad frente a una de las etapas más difíciles del invierno ucraniano.