La Dirección de Protección Civil informó que para la noche del viernes 28 de noviembre y la tarde y noche del sábado 29 de noviembre, se espera la ocurrencia de tormentas para 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil.

El área será afectada por tormentas fuertes, localmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas por granizo, ráfagas de hasta 80 km/h y frecuente actividad eléctrica y caída de agua en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Asimismo, la Dirección recuerda los números de contacto ante cualquier emergencia:

103

911

Recomendaciones

En casa

Revisar cada cierto tiempo el estado de techos, el de la bajada de agua de los edificios y los desagües próximos y trate de asegurarlos y limpiarlos.

Retirar del exterior de la vivienda los objetos que pueda arrastrar el agua, en especial los productos tóxicos (herbicida, insecticidas, etc.).

Higienizar las viviendas utilizando 1 taza de lavandina cada 15 litros de agua.

Use calzado aislante.

Desenchufar los artefactos eléctricos.

No saque la basura.

Cierre y asegure las ventanas y puertas.

Mantenga las mascotas en lugar protegido.

Si puede quedarse en su casa, hágalo; evite la circulación innecesaria de vehículos y personas especialmente en centros urbanos.

Tenga preparado el kit familiar de emergencia, que debe contener un pequeño botiquín de primeros auxilios con la medicación que necesite, una linterna, una radio, documentación básica, ropa para protegerse del agua, una manta y una muda de ropa, agua mineral y comida enlatada en buen estado.

En la vía pública

No transites por calles inundadas.

Ingresar a un lugar de resguardo.

En vehículo, circula con luces bajas encendidas, con precaución, aumentando la distancia entre vehículos y reduciendo la velocidad más de lo permitido.

No obstruyas las acequias y las bocas de alcantarillas.

No transites por calles anegadas.

Lavarse las manos en la preparación de alimentos y después de tocar artículos contaminados con agua de inundación.

Beber agua hervida o embotellada.

Si está lesionado, lave las heridas con agua limpia y jabón. No tomar medicamentos que hayan estado en contacto con el agua.

En caso de granizo