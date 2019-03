Empieza a latir la sexta edición del Lollapalooza Argentina

Ya se respira música y se espera la participación de más de 300 mil personas en uno de los festivales más convocantes. Se trata de la sexta edición del Lollapalooza Argentina se realizará entre hoy y el domingo en el Hipódromo de San Isidro. Las entradas se encuentran completamente agotadas, transformándose en una de las ediciones más importantes de su historia de Argentina.

El predio abrirá sus puertas a las 11.30 y los shows comienzan a partir de las 12.15.

El primer día, en el Main Stage 1, tendremos el lujo de disfrutar de Twenty One Pilots, Interpol, Bring Me The Horizon, Kamasi Washington y Escalandrum, mientras que Steve Aoki, Post Malone, Jorge Drexler, Portugal. The Man y Years & Years harán lo suyo en el Main Stage 2 y el escenario Alternative.

En la segunda jornada se presentará el grupo inglés Arctic Monkeys, The 1975 y Foals, en el Main Stage 1, y Troye Sivan, Fito Paez, los mendocinos de Perras on the beach, el británico Sam Smith y Tiësto, en el Main Stage 2.

la figura más importante del hip-hop actual, Kendrick Lamar, será el encargado de cerrar el Main Stage 1 del tercer y último día. Mientras que el cierre total del festival será con el show de Odesza en el Main Stage 2, que también contará con presentaciones de Lenny Kravitz, Paulo Londra y Caetano, Moreno, & Tom Veloso, entre otros.