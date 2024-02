Tras la intimación del Gobierno provincial, las empresas que prestan el servicio de transporte público en San Juan han decido continuar con la medida de suspensión a partir del jueves a las 22 horas y también reducción del horario vespertino. Es que desde la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) aseguraron que no pueden cubrir los costos para garantizar su funcionamiento y tomaron esa decisión para ahorrar combustible. Indicaron que el sistema requiere de $3.204 millones de pesos mensuales extras para funcionar, el cual deberá obtenerse mediante compensaciones tarifarias estatales, los usuarios o una combinación entre ambos aportes.

En este sentido, Ricardo Salvá, vicepresidente de la entidad, explicó que el sistema de transporte público de pasajeros en San Juan requiere para funcionar en marzo un total de $6.800 millones, de los cuales $1.400 millones los aportan los usuarios y $2.196 millones el Estado Provincial. Pero faltan $3.204 millones para garantizar la prestación del servicio que, de acuerdo a Salvá, deberán obtener con el aporte del Estado, los usuarios o ambos. Este desfasaje en los montos que faltan se debe a los altos índices de inflación y el aumento de los insumos.

“Es producto de la quita de las compensaciones tarifarias que se recibían de la Nación y también del aumento de combustible que durante el año ha sido para nosotros el 50% más otro porcentaje que subirá en marzo. Además, por el aumento del precio de los rodamientos, repuestos, cubiertas y todos los insumos que hacen falta para prestar el servicio”, dijo el dirigente empresarial. Agregó que además los afectó la cancelación de la entrega de subsidios por parte del Gobierno nacional, el cual había sido contemplado en la última actualización tarifaria.

“Y ahora va a empezar a regir también el nuevo acuerdo salarial seguramente a partir del mes de marzo”, continuó.

Si bien el Gobierno los intimó para que presten el servicio durante todo el día jueves, ATAP se mantienen firme en su decisión de suspender el horario nocturno y reducir el vespertino. “Estamos tomando una medida en salvaguarda del sistema de transporte público para racionalizar el combustible y poder llegar a fin de mes o hasta que terminemos de consensuar el estudio del costo del pliego con el Estado. No lo quisiéramos hacer la verdad”, expresó Salvá.

En la intimación el Gobierno expresó que deben cumplir con artículos del Pliego General de Bases y Condiciones, y con las disposiciones de la Ley 814-A. Ante esto, Salvá aclaró que ellos no están incumpliendo ninguna normativa y dijo que es el Estado el responsable de garantizar las condiciones para que se preste el servicio. “El Estado es el encargado de suministrar los recursos a las empresas para que puedan cumplir con los servicios. Nosotros no podemos ponerle el precio a las tarifas, no somos una actividad como otras. Estamos supeditados a que el Estado provincial adecue la ecuación económica para que pueda funcionar. Si no la adecua, no podemos trabajar”, finalizó.

Intimación del Gobierno provincial

El Ministerio de Gobierno informó, durante el mediodía de este miércoles, que se ha intimado a las empresas de colectivos para que cumplan con todos los artículos del Pliego General de Bases y Condiciones, y con las disposiciones de la Ley 814-A luego de conocerse que iban a reducir sus horarios de circulación hasta las 22.

Asimismo, instaron a que garanticen a la población sanjuanina la prestación del servicio de transporte público en sus horarios, frecuencias y días acordados por la presente ley.

Por último, el Gobierno transmite tranquilidad a los sanjuaninos, ya que se está realizando el mayor esfuerzo para acompañar, tanto al usuario como a las empresas, en esta difícil situación; y se mantiene en diálogo permanente con las empresas, para encontrar soluciones al conflicto.