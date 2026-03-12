Después del primer acercamiento durante la Expo Parques Industriales del año pasado, un grupo de empresarios del clúster industrial de Berazategui, en la provincia de Buenos Aires, dio un nuevo paso concreto para concretar su desembarco en San Juan. En las últimas horas, mantuvieron una reunión de carácter informativo con funcionarios provinciales para avanzar en sus proyectos de inversión.

El encuentro contó con la participación del secretario de Industria, Comercio y Servicios, Alejandro Martín, y del director de la Agencia San Juan Desarrollo de Inversiones (ASJDI), Martín Palisa. Durante la reunión, los empresarios bonaerenses expresaron su interés por radicarse en la provincia y comenzaron a evaluar las posibles ubicaciones para sus emprendimientos.

"Pensando en el San Juan del futuro"

Tras el encuentro, el secretario Alejandro Martín destacó el interés concreto de los inversores y explicó que se encuentran analizando distintas alternativas geográficas dentro del territorio sanjuanino.

"Los inversores se encuentran evaluando otras zonas estratégicas de la provincia, con especial interés en departamentos cercanos, con la mira puesta en el crecimiento que proyecta San Juan de cara al futuro", señaló Martín.

El funcionario remarcó que esta movida inversora se enmarca en un contexto de expansión económica que está experimentando la provincia. "Es un crecimiento más del que estamos viendo en San Juan en estos momentos, donde muchos industriales se están acercando y buscando cómo invertir, pensando en el San Juan del futuro", agregó.

Enfoque en la minería

Uno de los puntos centrales del interés de los empresarios de Berazategui está vinculado al desarrollo minero que proyecta la provincia. Según indicaron las fuentes, las inversiones apuntarían especialmente a "servicios ligados a la minería", un sector en plena expansión en San Juan y que requiere de proveedores industriales calificados.

El gobierno provincial, a través de la ASJDI, viene promoviendo activamente la radicación de nuevas empresas que puedan cubrir la demanda de insumos y servicios para la actividad minera, considerada estratégica para el desarrollo económico de la región.

Próximos pasos

Si bien el encuentro fue de carácter informativo, desde ambas partes coincidieron en que la reunión sirvió para avanzar en las gestiones y comenzar a delinear los próximos pasos. Los empresarios continuarán evaluando las zonas propuestas y analizando las condiciones para la radicación, mientras que desde el gobierno provincial se comprometieron a brindar el acompañamiento necesario para facilitar el desembarco de estas nuevas inversiones.

El interés del clúster industrial de Berazategui se suma a una creciente corriente de inversores que eligen San Juan como destino para sus proyectos, impulsados por el potencial minero y las políticas de promoción industrial que lleva adelante la provincia.