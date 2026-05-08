En el marco del Día Mundial de la Cruz Roja, que se conmemora cada 8 de mayo, desde la Cruz Roja Argentina destacaron el crecimiento del voluntariado en San Juan y el rol cada vez más activo de los jóvenes en tareas solidarias. La organización humanitaria, considerada la red de asistencia más grande del mundo y caracterizada por su labor independiente, neutral e imparcial para prevenir y aliviar el sufrimiento humano, cuenta actualmente con unos 60 voluntarios activos en la provincia y mantiene abiertas las inscripciones para sumar nuevos integrantes. Según explicó Juan Castro, la participación juvenil es uno de los motores principales del trabajo territorial que desarrolla la institución.

La mayor participación se concentra entre personas de 20 y 35 años, aunque también hay adolescentes desde los 16 años y adultos mayores que colaboran de manera permanente o eventual. “Nuestra filial se caracteriza por tener bastante público joven. De todas maneras, también hay personas más grandes y jóvenes de entre 16 y 18 años que participan activamente”, explicó Castro a DIARIO HUARPE.

Desde la institución señalaron que cualquier persona mayor de 16 años puede iniciar el proceso de inscripción a través de las redes sociales oficiales de la organización @crargsanjuan en Instagram https://www.cruzroja.org.ar/voluntariado. Allí se encuentra disponible un formulario y, posteriormente, se realiza una capacitación introductoria para quienes desean colaborar.

“Las inscripciones siempre están abiertas. Nosotros realizamos un proceso de ingreso donde explicamos cómo trabajamos y brindamos una formación intensiva para que las personas puedan incorporarse rápidamente”, indicó el presidente de la filial local.

Además, aclaró que no es necesario tener experiencia previa, ya que los aspirantes reciben formación específica antes de participar en actividades de campo, campañas o emergencias.

Una tarea más allá de los primeros auxilios

Aunque la Cruz Roja suele estar asociada a la asistencia sanitaria y los primeros auxilios, desde la entidad remarcaron que el trabajo abarca muchas otras áreas sociales y comunitarias. Entre ellas, programas de capacitación laboral y acompañamiento a sectores vulnerables.

“Somos líderes en la enseñanza de primeros auxilios, pero también trabajamos en situaciones de emergencia y en programas de medios de vida donde enseñamos oficios como panadería, pastelería, peluquería estética y textil”, detalló Castro.

Según explicaron, la variedad de actividades permite que los voluntarios encuentren tareas acordes a sus intereses y habilidades. Algunos participan de manera constante, mientras que otros colaboran en eventos específicos o durante contingencias particulares.

El rol durante las emergencias

Uno de los puntos que aclaró el titular de la Cruz Roja San Juan fue cómo actúa la organización frente a emergencias o catástrofes. Según explicó, el primer paso es activar un sistema de monitoreo para evaluar la situación y coordinar con organismos oficiales.

“Nos contactamos con Protección Civil, municipios y otros organismos para detectar necesidades. Cuando aparece un vacío humanitario o recibimos una solicitud concreta, intervenimos con las herramientas y actividades que podemos ofrecer”, sostuvo.

En ese sentido, Castro remarcó que el voluntariado resulta clave para ampliar la capacidad de respuesta ante situaciones críticas, especialmente cuando aumenta la demanda de asistencia en distintos puntos de la provincia.

Capacitación y llamado a la comunidad

“Está demostrado que muchas emergencias ocurren en el hogar o en espacios cotidianos. La primera persona que ayuda suele ser quien está más cerca, por eso aprender primeros auxilios es fundamental”, expresó Castro.

Finalmente, desde la institución recordaron que quienes no puedan participar como voluntarios también tienen la posibilidad de colaborar mediante donaciones, las cuales se gestionan a través de las redes oficiales de Cruz Roja Argentina Filial San Juan.