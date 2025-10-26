Concluyeron las elecciones legislativas en San Juan y el número de votantes que confirmó la Junta Electoral fue del 71% en la provincia, superando por tres el índice que se dio a nivel país. A pesar de esto, la participación fue baja en comparación con otros comicios de mismo término en años anteriores.

El juez federal con competencia electoral, Pablo Quiroz, y el fiscal federal Fernando Alcaraz ofrecieron una rueda de prensa al cierre de la jornada electoral en San Juan, donde coincidieron en destacar la normalidad y transparencia con la que se desarrolló el proceso comicial.

“Estamos muy satisfechos con cómo se ha desarrollado el acto electoral. Hemos recorrido las escuelas junto a los tres integrantes de la Junta Electoral y vimos un funcionamiento ordenado en todas las instancias”, expresó el juez Quiroz. Además, confirmó que hasta el cierre de las urnas había votado el 71% del padrón.

El magistrado explicó que en ningún establecimiento se observaron demoras significativas ni personas esperando fuera de los colegios. “Las escuelas tenían la capacidad necesaria para que las filas se hicieran adentro. Creemos que debió quedar muy poca gente sin votar”, precisó.

A su turno, el fiscal federal con competencia electoral, Fernando Alcaraz, brindó detalles sobre las denuncias recibidas durante la jornada. “Hemos recibido cinco denuncias en total, ninguna de gravedad. Dos de ellas están relacionadas con el uso de lapiceras y las restantes se están analizando, pero no representan mayores anomalías”, explicó.

El fiscal aclaró que las presentaciones son de carácter menor. “Algunas tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones como el color de la visera de un presidente de mesa o la birome utilizada para firmar. No hemos recibido denuncias que revistan gravedad ni que puedan afectar el desarrollo del escrutinio”, aseguró.

Respecto del procedimiento posterior, Alcaraz detalló que este lunes continuarán con el tratamiento de las presentaciones. “Mañana vamos a estar trabajando en el análisis de esas denuncias, recibiendo algunas de forma personal y dándoles el curso correspondiente, si así lo ameritan”, señaló.

Tanto Quiroz como Alcaraz destacaron el compromiso de las autoridades de mesa, las fuerzas de seguridad y los votantes, subrayando que el acto electoral se desarrolló “en un clima de orden, respeto y participación ciudadana”.

“Nos vamos con una impresión muy positiva. Los electores manifestaron su satisfacción con la rapidez y la claridad del proceso. La jornada fue ejemplar y reafirma la madurez democrática de los sanjuaninos”, concluyó el juez Quiroz.