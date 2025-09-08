Policiales > Al mediodía
En Santa Lucía: una camioneta chocó contra una moto y una mujer sufrió fracturas
POR REDACCIÓN
Este lunes 8 de septiembre, un nuevo siniestro vial ocurrió en Santa Lucía. Una motociclista resultó herida tras protagonizar un accidente de tránsito con una camioneta. El hecho se registró cerca de las 12.50 en la intersección de calle San Lorenzo y Lateral de avenida Circunvalación.
De acuerdo con fuentes policiales, la conductora de la moto fue identificada como María Carla Maturano, de 36 años. La mujer circulaba de este a oeste por calle San Lorenzo, mientras que la camioneta lo hacía de sur a norte por el lateral. En la intersección, la camioneta habría impactado contra la moto.
Como consecuencia del choque, la motociclista cayó al pavimento y fue trasladada en ambulancia al Hospital Rawson. Allí ingresó con una fractura en el miembro superior derecho y politraumatismos, quedando en observación.
El caso quedó a cargo de la Comisaría 29ª y de la Policía Científica, que trabajan para establecer las circunstancias del siniestro e identificar responsabilidades.
