La fundación Tejido Urbano, informó que entre enero y mayo de 2025 se registraron 16.057 nuevas hipotecas, lo que equivale a un 60% más que en todo 2024. Proyecciones de la entidad señalan que, en el primer semestre, el total de créditos otorgados superó las 19.000 operaciones, con un incremento de 72% interanual.

El principal destino volvió a ser la compra de vivienda, que había caído a mínimos históricos en julio de 2024. En ese mes, solo el 25% del stock de hipotecas estaba dirigido a la adquisición de inmuebles. Desde agosto, ese porcentaje subió al 53% y se mantuvo en torno a ese nivel durante gran parte de 2025. El volumen en dólares acompañó esta aceleración.

En el primer semestre se desembolsaron créditos por u$s1.601 millones, superando los u$s930 millones de todo 2024. No obstante, desde abril, el flujo mensual se estabilizó en torno a los u$s300 millones. La falta de nuevos máximos sugiere que el mercado encontró un nivel de equilibrio y que la recuperación entró en una etapa de crecimiento más moderado.

La dinámica presenta una fuerte concentración en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Durante 2024, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires absorbieron el 65,4% de las nuevas hipotecas y el 63,5% del stock vigente a diciembre. En provincias como Córdoba, Santa Fe y Mendoza, la activación fue más lenta. Córdoba registró 1.377 nuevas hipotecas durante 2024, Santa Fe 492 y Mendoza 365.

Factores como la estructura productiva, el nivel de empleo formal y la oferta bancaria explican parte de la diferencia con el AMBA. Las escrituras con hipoteca inscriptas en los Colegios de Escribanos reflejan la misma tendencia. En 2024 se registraron 13.545 operaciones, mientras que en el primer semestre de 2025 ya se contabilizan 16.871 (10.261 en PBA y 6.610 en CABA). Esto equivale al 18,9% del total de escrituras en ambas jurisdicciones, un porcentaje que no se alcanzaba desde hacía varios años.

Donde se concentra el acceso al crédito

El acceso al crédito se concentra en segmentos de ingresos medios y altos con empleo formal. El Informe de Inclusión Financiera del Banco Central mostró que, en 2024, el 80% de las hipotecas correspondió a personas de entre 30 y 49 años residentes en grandes centros urbanos. Los menores de 30 representaron apenas el 7,5% del total, una proporción que refleja las limitaciones para acceder al mercado laboral y las restricciones de edad que imponen los bancos al definir el plazo máximo de devolución.

El segundo trimestre de 2025 marcó un cambio de tendencia. La encuesta de Condiciones Crediticias del Banco Central indicó que, por primera vez desde 2022, el porcentaje de bancos que endureció requisitos superó al de aquellos que los flexibilizaron. Un 12% ya ajustó condiciones en los últimos tres meses y otro 12% planea hacerlo en el próximo trimestre. La falta de liquidez limita la capacidad de las entidades para sostener el volumen de colocaciones y el escaso desarrollo del mercado secundario de hipotecas impide reciclar carteras. En este contexto, la securitización vuelve al centro del debate.

ADEBA publicó en julio un informe con propuestas para activar este mecanismo como vía de fondeo. A pesar de estas restricciones, la demanda sigue firme. El 50% de los bancos relevados reportó un aumento en las solicitudes, mientras que solo un 6% informó caídas. Esta diferencia entre demanda en alza y oferta restringida podría derivar en plazos más largos de aprobación y mayores exigencias de acceso. De hecho, en junio el volumen de créditos otorgados cayó un 4% frente a mayo.

