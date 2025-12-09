Cultura y Espectáculos > Oportunidad única
En su 10ª temporada, el Teatro del Bicentenario lanza convocatoria para la Sala Auditórium 2026
POR REDACCIÓN
El Teatro del Bicentenario (TB), en el marco de su décima temporada, anuncia oficialmente la apertura de una convocatoria nacional e internacional destinada a artistas y colectivos escénicos que deseen formar parte de su programación para el año 2026. El llamado está centrado específicamente en la Sala Auditórium, un espacio íntimo y versátil del complejo cultural.
La convocatoria, que se extiende desde el 5 de diciembre de 2025 hasta el 2 de febrero de 2026 al mediodía, está dirigida a creadores mayores de 18 años de todo el país y del exterior. El objetivo es seleccionar propuestas que integrarán la oferta artística de la próxima temporada, la cual se desarrollará de marzo a diciembre del año próximo.
Una búsqueda de diversidad e innovación
Tras una exitosa Temporada 2025, que ofreció más de 65 espectáculos, el TB reafirma su compromiso con la creación y la circulación de obras. La institución busca dar forma a una programación "plural, heterogénea, dinámica y superadora", según expresa en el comunicado oficial.
El llamado está abierto a proyectos de teatro, danza, música y expresiones interdisciplinarias, contemplando tanto obras inéditas como reposiciones. Se priorizarán aquellas propuestas que incorporen nuevas miradas, lenguajes innovadores y puestas en escena que exploren y expandan los territorios creativos contemporáneos.
El escenario: la Sala Auditórium
Con una capacidad para 194 espectadores, la Sala Auditórium se consolida como el espacio ideal del TB para obras de cámara, proyectos de formato mediano y pequeño, y propuestas experimentales que valoren la cercanía y un encuentro directo con el público. Su naturaleza versátil la convierte en el lugar perfecto para albergar la diversidad que promueve esta convocatoria.
Cronograma y postulación
El proceso se desarrollará en tres etapas clave:
Postulaciones: Del 5 de diciembre de 2025 al 2 de febrero de 2026.
Evaluación: Durante el mes de febrero de 2026.
Confirmación: Los proyectos seleccionados serán anunciados a los postulantes en febrero de 2026, para su estreno en la temporada que inicia en marzo.
Las bases y condiciones completas, así como el formulario de inscripción obligatorio, están disponibles en la sección “Formá Parte” del sitio web oficial del Teatro del Bicentenario.