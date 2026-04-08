Engañaron a la dueña de una pescadería y le sacaron más de $5 millones

Una comerciante sanjuanina fue blanco de una estafa virtual durante la última Semana Santa que le costó una pérdida millonaria. Roxana González, propietaria de una pescadería ubicada sobre calle Quiroz en Villa Krause, comenzó a ser engañada durante la mañana del viernes 3 de abril.

Todo se inició cuando recibió un mensaje por WhatsApp de un supuesto cliente que se presentó como "Antonio". El hombre le solicitó pescado y otros productos de mar por un monto de $67.319.

Poco después, el sujeto le envió un comprobante de transferencia falso desde una cuenta del Banco Ciudad por una suma de $6.800.000 alegando un error. Ante el pedido de devolución del dinero excedente, la mujer le manifestó que "había revisado su cuenta y que esa suma no figuraba acreditada".

El estafador continuó insistiendo con el reclamo hasta que intervino una llamada desde un número con el logo de Mercado Pago. Un hombre que dijo ser empleado de la billetera virtual le aseguró que existía "un reclamo por una transferencia errónea y que el dinero ya estaba impactado en su cuenta" aunque no pudiera verlo reflejado todavía.

Esta comunicación terminó por convencer a la comerciante, quien realizó tres transferencias a la cuenta indicada por los delincuentes. Los giros fueron por $3.800.000, $900.000 y una última de $500.000. Luego de concretar las operaciones por un total de $5.200.000, el contacto fue bloqueado y la mujer comprendió el engaño. El caso es investigado por la UFI Delitos Informáticos y Estafas.