Antes de finalizar el 2023, se confirmó el aumento del boleto de colectivo en San Juan. A partir del 15 de enero del 2024 todos los usuarios del transporte público pasarán de pagar $60 a $200. DIARIO HUARPE hizo un relevamiento entre los sanjuaninos que coincidieron en que el incremento afecta a la economía personal que genera preocupación y enojo.

Entre los consultados por este medio, predominó la incertidumbre en no saber cómo se le hará frente al aumento si no aumentan los ingresos en el hogar. “Me parece muy alto el valor del pasaje y si no te aumentan el sueldo va a ser muy difícil tomarme dos colectivos. Yo vengo desde 9 de Julio y todavía no sé cuánto nos va a salir”, explicó una de las entrevistadas.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

En la misma sintonía, uno de los jóvenes consultados reconoció que para poder trasladarse desde Rawson de manera diaria considera que en comparación con las personas de departamentos alejados, no es tanto el costo que deberá asumir. “Va a ser un golpe duro para los que viven lejos”, aseguró otro de los jóvenes.

Por el momento se sabe que el valor del pasaje en la primera sección será de $200 y $66 el boleto estudiantil y de por esta razón los estudiantes no son ajenos al golpe al bolsillo. “Vivo en Santa Lucia, soy estudiante de arquitectura y me tomo alrededor de dos a tres colectivos de ida y vuelta. Si me afecta el aumento”, respondió el entrevistado.

Por último, una de las consultadas si bien reconoció que en su caso personal solo toma un colectivo, habló por los que menos tienen. “Veo mucha necesidad, gente que no tiene para la Sube. Tenemos que luchar para que esto cambie, ver que se puede hacer. No puede subir tanto el colectivo”, concluyó.