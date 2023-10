Los alumnos de cuarto año de la escuela Pérez Hernández visitaron la redacción de DIARIO HUARPE. Los estudiantes realizaron recorrieron las instalaciones e hicieron preguntas a diferentes actores del medio como periodistas, conductores del streaming y el jefe de redacción.

Ana Gremoliche explica cómo se generan contenidos referidos a política. FOTO: Sergio Leiva//DIARIO HUARPE

Esta visita fue en el marco de un proyecto institucional que articula el área curricular de Comunicación y Cultura, Inglés, Física e Historia. Los docentes comentaron cómo se trabajarán los contenidos. “Este año, desde el ministerio, se nos solicita que hagamos evaluaciones integradoras de los distintos espacios curriculares. Y la escuela tiene una propuesta particular para resolver eso, que es la Expo Saberes. Esa exposición va a ser durante tres, cuatro días, a fines de noviembre, y en esa exposición los espacios curriculares van a participar con distintos proyectos”, comentó Noe Escales, profesora de Comunicación y Cultura.

Publicidad

Germán González acercó cómo se trabaja en una redacción web. FOTO: Sergio Leiva//DIARIO HUARPE

“Estamos preparándonos para hacer esa transmisión en radio, venimos trabajando con varias cuestiones. La historia de las radios, en distintos momentos, el rol de las radios, la producción de noticias. Y, bueno, queríamos ver algunos contenidos en vivo, tener la oportunidad de charlar con periodistas para ver cómo es su trabajo”, agregó.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Lo aportado por la visita a la redacción de DIARIO HUARPE y el canal de streaming de Huarpe Tv y Guanaco Play, lo volcarán en una transmisión de radio durante la Expo Saberes. Además harán entrevistas en inglés y repasarán la historia de la radio y los medios de comunicación.

Los chicos toman la palabra

María Muñoz, de 15 años, contó su experiencia a DIARIO HUARPE: “Nunca fui a leer mucho los diarios en forma táctil, digamos. Siempre los leí más digital, pero sí he leído mucho del DIARIO HUARPE. Me pareció muy entretenido, me gustó mucho también la forma en la que lo organizan. Estoy muy contenta porque hemos aprendido un montón de cosas que yo sinceramente no sabía. Me gustaría en un futuro poder llegar a trabajar en algo así o algo parecido a lo que vimos hoy”.

Los alumnos conocieron los productos que se generan. FOTO: Sergio Leiva//DIARIO HUARPE

Nicolás Lucero, también de 15 años, dijo: “Tenía la expectativa de que era todo blanco y negro, pero cuando llegué era muy buena la gente. Ver cómo se trabaja, todo. La mentalidad y el enfoque que tenían. Ahora tengo la idea y me gustaría trabajar de periodista”.

Publicidad

Por último, quien compartió su percepción fue Facundo Silveira, 15 años. Facundo abordó el streaming. “Me pareció bueno que implementen streaming. Sobe todo porque hay bastantes jóvenes que también consumen y es más llamativo para ellos también. Yo pensaba que en los diarios usaba la hoja y el papel nada más, y que era también blanco y negro. Fue bastante bonita la experiencia, me pareció que aprendimos varias cosas”.