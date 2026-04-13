El Gobierno de San Juan dio a conocer el cronograma de entrega de módulos alimentarios para personas con celiaquía correspondiente al mes de abril. El operativo se realiza a través de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias.

La distribución se llevará adelante en distintos puntos de la provincia con el objetivo de garantizar el acceso a alimentos específicos y seguros para quienes requieren una dieta libre de gluten.

El cronograma comenzará el 15 de abril en Calingasta, con entregas en el Hospital de Barreal y el Hospital de Calingasta. Continuará el 16 en Iglesia, con puntos en el CIC de Las Flores y el Hospital Doctor Tomás Perón.

El 17 de abril será el turno de Jáchal, con entregas en el CIC de Niquivil, el Hospital San José y el CIC de Villa Mercedes. El 20 de abril, el operativo llegará a 25 de Mayo y Sarmiento, mientras que el 21 y 22 se desarrollará en Caucete.

El 22 de abril también habrá entrega en Valle Fértil, y el 23 se realizará en Zonda y Ullum. El 24, en tanto, será el turno de Angaco y San Martín.

Para los departamentos de Capital, Santa Lucía, Rivadavia, Rawson, Chimbas, Pocito, Albardón y 9 de Julio, la entrega se concretará del 23 al 29 de abril, de 8 a 12:30, en el depósito del Ministerio ubicado en calle Salta 1724 norte.

Desde la organización informaron que quienes no puedan asistir en la fecha asignada podrán retirar el módulo el 30 de abril, en el mismo lugar y horario.