Escándalo con el actor de Disney Santiago Motolo: el video a los tiros en la Villa 31

La difusión de un video que muestra al reconocido streamer e influencer Santiago Motolo disparando al aire con una pistola 9 milímetros ha provocado un repudio generalizado en las plataformas digitales.

El hecho, ocurrido semanas atrás en el Barrio Padre Mugica de la Villa 31, muestra al actor junto a un delincuente de la zona efectuando los disparos a pocos metros de una cancha de fútbol donde se encontraban jugando varios menores de edad. El joven se encontraba en el lugar con el objetivo de generar material para sus redes sociales, como TikTok e Instagram, donde acumula cientos de miles de seguidores.

Con un pasado destacado en la tira juvenil de Disney “O11CE” y en la serie “El Marginal”, Motolo ha volcado su carrera actual a la creación de vlogs y retos de entretenimiento.

Si bien el actor no se ha pronunciado tras la viralización de este material, previamente había publicado que un tiroteo lo obligó a irse del lugar mientras realizaba sus grabaciones en el asentamiento. En la actualidad, su popularidad digital también se sustenta en el trabajo conjunto que realiza con su hermano, el YouTuber Fran MG.