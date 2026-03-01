En medio de la fuerte polémica que atraviesa la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino, voces dentro de socio de Argentinos Juniors denunciaron que la dirigencia del club convocó a niños y jóvenes de las distintas disciplinas deportivas para una foto institucional que terminó siendo utilizada con fines políticos para respaldar al presidente de la entidad madre del fútbol argentino.

Según los denunciantes, la imagen fue difundida con un mensaje que expresaba el “respaldo” de la familia del club a la gestión de su presidente, Cristian Malaspina, en el marco de tensiones internas y cuestionamientos a la cúpula dirigencial. La foto fue publicada poco antes de la eliminación del equipo de la Copa Libertadores, lo que generó aún más repercusión.

Los socios señalaron que los niños y jóvenes participantes no estaban informados del uso político de la imagen ni habían sido consultados previamente, lo que encendió críticas dentro del propio club. Sostienen que se trató de un intento de “bajar línea” mediática desde una institución deportiva hacia su masa social, involucrando a menores en una controversia que los excede.

La controversia se da en un contexto más amplio de críticas a la dirigencia de la AFA y de los clubes grandes por diversas acusaciones de mala praxis y vínculos con la actual conducción del fútbol argentino, que atraviesa investigaciones judiciales y fuertes debates públicos.

En otras entidades del fútbol local también se han visto recientemente episodios tensos entre las dirigencias y las bases sociales, con hinchas y socios cuestionando decisiones internas que consideran ajenas a la esencia deportiva de los clubes.

El uso de menores en este tipo de comunicaciones, aunque no implique delito en sí mismo, abrió un debate sobre límites éticos y responsabilidad institucional en el manejo de imágenes de niños y adolescentes en contextos ajenos a actividades estrictamente deportivas o educativas.