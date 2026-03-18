La Confederación Africana de Fútbol (CAF) generó un fuerte impacto al retirar el trofeo a Senegal dos meses después de la final para otorgárselo a Marruecos. Esta resolución de la Junta de Apelación surge tras los incidentes ocurridos el 18 de enero en el estadio Prince Moulay Abdellah de Rabat, donde los jugadores senegaleses abandonaron el campo de juego en señal de protesta.

El conflicto se originó a los 98 minutos de juego, cuando el árbitro congoleño Jean Ndala sancionó un penal agónico para los locales, provocando la ira de la selección de Senegal. Aunque Sadio Mané convenció a sus compañeros de regresar tras 10 minutos de incertidumbre, y pese a que Edouard Mendy atajó el penal de Brahim Díaz para que luego Pape Gueye sellara el 1-0 definitivo en la cancha, el veredicto administrativo cambió el resultado.

En su resolución oficial, la entidad comunicó: "En aplicación del artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones, se declara que la selección de Senegal ha perdido el partido por incomparecencia, registrándose el resultado como 3-0 a favor de la Fédération Royale Marocaine de Football". Este martes, la Junta de Apelación declaró al conjunto senegalés "culpable de perder por incomparecencia" al infringir los artículos 82 y 84 del reglamento continental.

El dictamen también incluyó ajustes en otras penalizaciones: se modificó la sanción al jugador marroquí Ismaël Saibari a dos partidos, anulando su multa de 100 mil dólares.

Asimismo, la Federación de Marruecos vio reducida su multa por incidentes con los alcanzapelotas a 50.000 dólares estadounidenses, aunque se ratificó el pago de 100.000 dólares debido a la interferencia aérea detectada durante la revisión del VAR. Con esta decisión histórica, Marruecos llegará a la cita del Mundial 2026 ostentando el título de campeón de la Copa Africana.