Los turistas fueron arrestados durante un operativo especial de la policía de Sweetwater, que los identificó mediante cámaras de seguridad realizando robos coordinados en al menos cuatro locales del Dolphin Mall. Enfrentan cargos por fraude organizado y hurto.

## **Cinco turistas argentinos fueron detenidos en Miami tras una seguidilla de robos en el Dolphin Mall**

Cinco turistas argentinos fueron detenidos en Miami, Estados Unidos, acusados de integrar un grupo que habría cometido una serie de robos coordinados en varias tiendas del Dolphin Mall, uno de los centros comerciales más concurridos del sur de Florida. Los arrestos se realizaron el domingo en el marco de un operativo de vigilancia especial de la policía de Sweetwater.

Según fuentes policiales, agentes que patrullaban el área recibieron múltiples denuncias por robos y, al revisar las cámaras de seguridad del shopping, detectaron el accionar del grupo. Las imágenes muestran a los sospechosos ingresando primero a Burlington, donde eligieron valijas de gran tamaño y se retiraron sin pagarlas. Minutos después, las cámaras los captaron en Columbia realizando maniobras coordinadas: mientras algunos distraían al personal, otros guardaban mercadería en las mismas valijas robadas.

El mismo modus operandi se habría repetido en locales de The North Face y Tommy Hilfiger. El reporte policial detalla que dos de los sospechosos escaparon inicialmente, pero fueron detenidos poco después en una parada de colectivos cercana al mall, con productos valuados en unos 950 dólares. Los otros tres fueron capturados dentro del shopping con más de 1100 dólares en mercadería robada. En total, la policía recuperó artículos por más de 2000 dólares, informó NBC.

Los detenidos fueron identificados como Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45). Todos enfrentan cargos por “esquema organizado para defraudar” y “hurto en tiendas”, delitos contemplados por la legislación del estado de Florida.

El vocero policial de Sweetwater, Álvaro Zabaleta, señaló que las detenciones se concretaron en el marco de la “Operación Fiestas Seguras”, un despliegue de vigilancia reforzada típico de fin de año. “Son adultos que pensaron que podían venir y llevarse cosas sin pagar. Tenemos tolerancia cero con la criminalidad en el Dolphin Mall”, afirmó.

Según indicó la policía, el grupo tenía pasajes para regresar a la Argentina este miércoles, pero ahora permanecerán a disposición de la justicia estadounidense.