Un nuevo escándalo estalló en el fútbol de Arabia Saudita luego de que el Al-Ahli denunciara públicamente decisiones arbitrales que, según sostienen, favorecieron al Al-Nassr, equipo donde juega Cristiano Ronaldo, en la recta final del campeonato.

La polémica se originó tras el empate 1-1 entre Al-Ahli y Al-Fayha, por la fecha 29 de la liga. Durante ese partido, el equipo denunciante aseguró que el árbitro omitió al menos dos —e incluso tres— penales claros, decisiones que habrían condicionado el resultado y, en consecuencia, la pelea por el título.

Desde el club afectado sostienen que los fallos no fueron casuales y apuntan directamente a un posible favoritismo hacia el Al-Nassr, que actualmente lidera el torneo y compite mano a mano con ellos por el campeonato.

Las críticas no quedaron solo en el ámbito institucional. Jugadores, ex futbolistas y referentes del Al-Ahli también se manifestaron con dureza, señalando que lo ocurrido “perjudica la integridad de la competencia” y reclamando mayor transparencia en el uso del VAR y en las decisiones arbitrales.

En ese contexto, el club exigió explicaciones formales a las autoridades de la liga saudí y solicitó acceso a las comunicaciones entre los árbitros y el VAR, con el objetivo de esclarecer lo sucedido en un partido clave del campeonato.

El trasfondo del conflicto es la intensa lucha por el título, con el Al-Nassr como líder y con ventaja en la tabla a pocas fechas del cierre. Esta situación incrementó la sensibilidad ante cada fallo arbitral y alimentó las sospechas sobre posibles influencias en el desenlace del torneo.

Hasta el momento, las autoridades del fútbol saudí no emitieron una respuesta oficial, mientras crece la tensión en una liga que en los últimos años ganó visibilidad internacional con la llegada de grandes figuras, pero que ahora enfrenta cuestionamientos sobre la transparencia de su competencia.