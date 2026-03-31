Escondió la tumbera en la mesa de luz y lo atraparon en un allanamiento

Un operativo iniciado por una investigación de robo en el departamento de Chimbas concluyó con la detención y condena de Mauricio Alejandro Ferreira. El procedimiento ocurrió el pasado 26 de marzo, cuando personal de la UFI Delitos Contra la Propiedad allanó su vivienda en la Manzana C de la Villa Juan Pablo II para ejecutar una orden judicial. En ese momento, al ser consultado por los efectivos sobre la presencia de armas, el hombre admitió de manera espontánea que tenía una "tumbera" en su habitación.

Al inspeccionar el dormitorio, los uniformados y testigos civiles constataron que sobre la mesa de luz se encontraban dos piezas de caño con soldaduras y partes de madera que conformaban el arma casera.

Tras confirmarse que Ferreira no poseía autorización legal y que la pericia de la División Balística de Criminalística determinó que el arma era apta para el disparo, se procedió a un juicio abreviado.

El fallo judicial resolvió una pena de 2 años de prisión de cumplimiento efectivo y la declaración de reincidencia, situación que le impide acceder al beneficio de la libertad condicional de forma simple. Actualmente, el condenado permanece bajo prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme, tras lo cual será trasladado directamente al Penal de Chimbas.