La competencia entre dos escuelas de Caucete dejó uno de los programas más particulares y cargados de tensión de UPD Unidos por el Desafío de Grupo Huarpe. De un lado, dos hermanos defendiendo los colores del mismo curso. Del otro, un equipo que apostó todo a la fe y llevó durante toda la competencia estampitas de la Virgen de Desamparados como cábala. Entre respuestas correctas, errores inesperados y mucha presión, el duelo mantuvo el suspenso hasta el final.

La jornada enfrentó a la Escuela Secundaria Leonor Sánchez de Arancibia, 5°1°, representada por los hermanos Emilse Díaz y Adrián Díaz, integrantes del equipo azul junto a la profesora Erika Nancy Castro. Enfrente estuvo la Escuela Hipólito Vieytes, 5°1°, con Sofía Falcone y Pía Moreta como representantes del equipo naranja, acompañadas por la profesora Marianela Puig Antuna.

Escuela Hipolito Vieytes, 5to 1ra, alumnos: Sofía Falcone y Pia Moreta. FOTO HUARPE.

Desde el inicio quedó claro que el programa no iba a regalar nada. La primera ronda arrancó favorable para Leonor Sánchez: el equipo azul giró la ruleta, cayó historia y respondieron correctamente. En cambio, Hipólito Vieytes comenzó con el pie izquierdo luego de fallar una pregunta de ciencia.

Pero el tablero empezó a cambiar rápido. En la segunda ronda, Leonor Sánchez no logró acertar en arte, mientras que el equipo naranja encontró su recuperación en historia con una respuesta correcta que emparejó el juego.

La tensión siguió creciendo en la tercera ronda. Matemática complicó al equipo azul y arte hizo tropezar también al naranja. Nadie conseguía despegarse y cada respuesta parecía pesar el doble. Para la cuarta ronda, ambos cursos decidieron arriesgar sin comodín. Leonor Sánchez volvió a fallar en ciencia y allí Hipólito Vieytes aprovechó el momento: les tocó la misma materia y esta vez sí respondieron correctamente.

Uno de los momentos más comentados llegó en la quinta ronda. La escuela Leonor Sánchez tuvo que resolver cuánto daba “2 al cubo por 2 al cuadrado”. Respondieron 64, aunque el resultado correcto era 32. Del otro lado, Hipólito Vieytes eligió comodín para arte y acertó cuando les preguntaron a qué cualidad del sonido corresponde el término “altura”. Respondieron correctamente que se relaciona con los sonidos agudos o graves.

Escuela Secundaria Leonor Sánchez de Arancibia, 5to 1ra, alumnos: Emilse Díaz y Adrián Díaz.

A esa altura, el equipo naranja ya mostraba otra confianza. Incluso durante cada pausa sostenían sus estampitas de la Virgen de Desamparados, una imagen que terminó convirtiéndose casi en un personaje más del programa. Las propias participantes reconocían entre risas que “la Virgencita estaba ayudando”.

En la sexta ronda, Leonor Sánchez buscó cambiar la suerte con un comodín en deportes, pero la pregunta sobre fútbol sanjuanino terminó jugando en contra. Hipólito Vieytes tampoco pudo sumar en esa categoría, aunque el marcador ya los mantenía arriba por 3 a 1.

La recta final tuvo más nervios que festejos. En séptima ronda, ambos equipos fallaron en lengua. Y ya en el último tramo, Leonor Sánchez tuvo una nueva oportunidad en matemática, aunque tampoco logró convertirla en puntos.

Así, el cierre quedó en manos de la Escuela Hipólito Vieytes, que terminó celebrando una victoria trabajada, cargada de tensión y con mucha fe de por medio.

La fe también jugó su partido

Al finalizar el programa, Sofía Falcone y Pía Moreta, representantes de la Escuela Hipólito Vieytes, sorprendieron a la conductora Mari Leiva con un regalo muy especial: una estampita de la Virgen Desatanudos. Durante toda la competencia, las alumnas llevaron consigo una estampita de la Virgen de Desamparados, que mostraron al público como símbolo de la fe que las acompañó en cada ronda. Entre risas y emoción, contaron que los rezos y pedidos fueron parte fundamental de su cábala durante el juego y, viendo el resultado final, más de uno en el estudio empezó a creer que “la Virgencita” también tuvo algo que ver en la victoria del equipo naranja.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.

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