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San Juan destinará $300.000.000 para digitalizar Pymes locales
POR REDACCIÓN
El Gobierno de San Juan anunció una inversión de $300 millones destinada a fortalecer la transformación digital de pequeñas y medianas empresas de la provincia. La iniciativa será impulsada a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y contempla aportes económicos no reembolsables para proyectos vinculados con innovación tecnológica e Inteligencia Artificial.
La convocatoria quedó oficialmente abierta este viernes 15 de mayo y se extenderá hasta el próximo 19 de junio. El programa está dirigido a empresas locales que cumplan con la condición MiPyME y surge a partir de la alta demanda detectada tras el Programa de Fortalecimiento de la Economía del Conocimiento y el primer diagnóstico de Madurez Digital realizado en la provincia.
Desde el organismo provincial explicaron que muchas empresas manifestaron la necesidad de acceder a financiamiento para incorporar herramientas digitales, automatizar procesos y avanzar en proyectos tecnológicos que mejoren su competitividad. El objetivo es potenciar las capacidades tecnológicas de las Pymes sanjuaninas y fomentar la incorporación de soluciones innovadoras que permitan mejorar procesos productivos, competitividad y crecimiento económico en la provincia.
En ese marco, las firmas seleccionadas podrán recibir hasta $15 millones en concepto de Aporte No Reembolsable (ANR), destinado a cubrir hasta el 70% del costo total del proyecto presentado. El 30% restante deberá ser afrontado por la empresa beneficiaria como contraparte.
Los fondos podrán utilizarse para la compra de bienes de capital, contratación de recursos humanos y pago de servicios tercerizados vinculados con el desarrollo tecnológico de cada iniciativa. Además, una comisión evaluadora analizará cada propuesta presentada y elaborará un orden de mérito según criterios previamente establecidos en las bases y condiciones del programa.
Desde la Secretaría también señalaron que esta herramienta buscará complementarse con otros programas nacionales de financiamiento, especialmente con el programa Kit 4.0 del Ministerio de Economía, orientado al desarrollo digital de empresas.
El Dato
Los documentos y requisitos para participar ya se encuentran disponibles en la carpeta oficial publicada por el Gobierno provincial:
Bases y condiciones del programa
Bases y Condiciones
Aplican las ByC de Anexo 1, y sus Adendas respectivas. Las condiciones principales se explican en el presente Resumen General que complementa los documentos de bases y condiciones junto con las adendas vigentes. Link de documentación: https://drive.google.com/drive/folders/1cRzznzvXpz5jxER8raFJKeyBraACjpwh?usp=sharing
Resumen General
- Destinado a empresas locales que satisfagan la condición MiPyME.
- Se asigna la suma de hasta pesos quince millones ($15.000.000) en concepto de ANR a empresas MiPyme radicadas en la provincia de San Juan que presenten un proyecto de Transformación Digital según las Bases y Condiciones, y enmarcadas en la guía presente. Estimación presupuestaria 2026: AR$ trescientos millones ($300.000.000).
- Los aportes se asignan de la siguiente manera: un anticipo del 50% al inicio del proyecto y el 50% restante al acreditar un desarrollo del 30% según el plan de actividades presentado.
- El ANR se destina a cubrir hasta el 70% del costo total del proyecto. El beneficiario deberá considerar la contraparte del 30% pudiendo cubrirlo según aportes de la contraparte previamente definidos.
- Los fondos deben destinarse a bienes de capital, honorarios de servicios tercerizados y recursos humanos a contratar. Dado el carácter del presente ANR serán excluidos proyectos tipo “llave en mano” (comúnmente llamados enlatados), que no evidencien el compromiso y participación en el desarrollo e implementación de las soluciones por parte de la empresa solicitante.
- Bienes de capital: hasta un 25% del total del ANR. El ANR deberá cubrir como máximo el 70% de las inversiones en capital del proyecto, siendo el resto cubierto por el beneficiario. Tener en cuenta que los ERPs o software de gestión adquiridos a terceros ingresan en esta categoría.
- Honorarios y servicios tercerizados: hasta un 100% del ANR. El ANR deberá cubrir como máximo el 70% de los gastos en honorarios y servicios tercerizados, siendo el resto cubierto por el beneficiario.
- Personal calificado a contratar: desde un 25% hasta el 75% del ANR. El objeto es financiar perfiles de conocimiento calificado y especializado.
- No podrán acceder al beneficio: Los postulantes que tengan deudas o se encuentren en litigio con el estado Provincial. Los proyectos de empresas que, al momento de ser beneficiarias, también reciban o hayan recibido financiamiento del estado provincial y/o nacional para el mismo proyecto.
- El plazo de desarrollo de los proyectos financiados bajo esta herramienta debe ser de hasta 6 meses como máximo. Los plazos serán contabilizados a partir de la monetización del proyecto. Además, se contempla un plazo de treinta (30) días corridos más para su rendición definitiva, contados desde la fecha de finalización del desarrollo.
- En la evaluación del proyecto será analizado como un factor positivo la selección de proveedores o servicios tercerizados en la provincia de San Juan, siempre que sea factible de acuerdo al servicio a contratar.
- Una vez cerrada la convocatoria la comisión evaluadora realizará Orden de Mérito según criterios pre-establecidos y evaluación de asignación del monto específico del ANR que se otorgará a los proyectos seleccionados.
- Este programa busca generar complementariedad con otras herramientas financieras disponibles para Pymes, en particular con el programa del Ministerio de Economía Nacional “Kit 4.0”. De esta manera se potencian beneficios para aquellas Pymes de San Juan que pueden acceder a distintos mecanismos de financiamiento para traccionar su transformación y desarrollo digital. Link de información: https://www.argentina.gob.ar/economia/industria-y-economia-del-conocimiento/kit-40