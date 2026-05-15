El Gobierno de San Juan anunció una inversión de $300 millones destinada a fortalecer la transformación digital de pequeñas y medianas empresas de la provincia. La iniciativa será impulsada a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y contempla aportes económicos no reembolsables para proyectos vinculados con innovación tecnológica e Inteligencia Artificial.

La convocatoria quedó oficialmente abierta este viernes 15 de mayo y se extenderá hasta el próximo 19 de junio. El programa está dirigido a empresas locales que cumplan con la condición MiPyME y surge a partir de la alta demanda detectada tras el Programa de Fortalecimiento de la Economía del Conocimiento y el primer diagnóstico de Madurez Digital realizado en la provincia.

Desde el organismo provincial explicaron que muchas empresas manifestaron la necesidad de acceder a financiamiento para incorporar herramientas digitales, automatizar procesos y avanzar en proyectos tecnológicos que mejoren su competitividad. El objetivo es potenciar las capacidades tecnológicas de las Pymes sanjuaninas y fomentar la incorporación de soluciones innovadoras que permitan mejorar procesos productivos, competitividad y crecimiento económico en la provincia.

En ese marco, las firmas seleccionadas podrán recibir hasta $15 millones en concepto de Aporte No Reembolsable (ANR), destinado a cubrir hasta el 70% del costo total del proyecto presentado. El 30% restante deberá ser afrontado por la empresa beneficiaria como contraparte.

Los fondos podrán utilizarse para la compra de bienes de capital, contratación de recursos humanos y pago de servicios tercerizados vinculados con el desarrollo tecnológico de cada iniciativa. Además, una comisión evaluadora analizará cada propuesta presentada y elaborará un orden de mérito según criterios previamente establecidos en las bases y condiciones del programa.

Desde la Secretaría también señalaron que esta herramienta buscará complementarse con otros programas nacionales de financiamiento, especialmente con el programa Kit 4.0 del Ministerio de Economía, orientado al desarrollo digital de empresas.

El Dato

Los documentos y requisitos para participar ya se encuentran disponibles en la carpeta oficial publicada por el Gobierno provincial:

Bases y condiciones del programa

Bases y Condiciones

Aplican las ByC de Anexo 1, y sus Adendas respectivas. Las condiciones principales se explican en el presente Resumen General que complementa los documentos de bases y condiciones junto con las adendas vigentes. Link de documentación: https://drive.google.com/drive/folders/1cRzznzvXpz5jxER8raFJKeyBraACjpwh?usp=sharing

Resumen General