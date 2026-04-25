Dos heridos tras el derrumbe de una obra frente al estadio de River

La tarde de este sábado se transformó en un escenario de tensión absoluta en las inmediaciones del estadio de River Plate. Mientras se realizaban tareas de excavación para colocar un conducto pluvial sobre la avenida Leopoldo Lugones, el terreno cedió de forma imprevista y dejó atrapados a dos trabajadores. El accidente ocurrió en el tramo comprendido entre Puente Labruna y La Cachila, en el barrio de Núñez, donde la tierra colapsó en una superficie de poco más de dos metros de profundidad.

En el lugar se encontraban tres operarios desempeñando sus funciones cuando la estructura cedió. Dos de ellos sufrieron el impacto directo del desmoronamiento, mientras que un tercer compañero resultó ileso físicamente pero debió ser atendido de urgencia tras entrar en un estado de shock al presenciar la escena. La rápida intervención de los Bomberos de la Ciudad permitió el rescate de los hombres que habían quedado enterrados bajo los sedimentos.

El operativo de emergencia contó con el despliegue del SAME, que dispuso un traslado sanitario combinado para agilizar la atención. Uno de los operarios heridos fue derivado al Hospital Pirovano mediante un helicóptero que aterrizó en la zona, mientras que el otro fue trasladado en ambulancia hacia el mismo centro asistencial. Según confirmaron las autoridades sanitarias horas después, ambos se encuentran fuera de peligro pese a la gravedad del incidente inicial.

Alberto Crescenti, titular del SAME, brindó detalles sobre la secuencia del salvamento al explicar que "Hubo un desmoronamiento, había operarios trabajando en una obra. Quedaron enterrados. Rápidamente, el sistema de seguridad pública actuó". El médico además profundizó sobre el estado de los pacientes al señalar que "Los bomberos rescataron, nosotros asistimos con helicópteros, patrullas y ambulancias, asistimos a dos operarios. Los dos tienen, más o menos, 40 años. A uno lo derivamos por helicóptero al Pirovano y al otro por vía terrestre. Un tercero que vio la situación estaba con una intensa crisis nerviosa. Los operarios están fuera de peligro".

Debido a las maniobras de rescate y al aterrizaje de la aeronave sanitaria, el tránsito en la avenida Lugones fue interrumpido totalmente, lo que generó importantes demoras en las arterias de los alrededores. La situación se volvió especialmente compleja debido a la cercanía del partido entre River y Aldosivi programado para la noche de este sábado, por lo cual se recomendó a los hinchas y conductores evitar la zona mientras se completan las tareas de apuntalamiento y seguridad en el predio afectado. En la excavación continúa el trabajo preventivo para asegurar que el suelo no presente nuevos riesgos de desplazamiento.