Está preparado: Sean Strickland advierte a Israel Adesanya antes del UFC 293

Sean Strickland quiere terminar con Israel Adesanya en el UFC 293 de Australia, más allá de no ser favorito. Por esto último, el estadounidense espera que la multitud aún pueda terminar de su lado antes que todo esté dicho y hecho. La razón de la confianza que se tiene se reduce a su opinión sobre el africano como persona, especialmente por la forma en que el campeón de Peso Mediano se comporta fuera de la jaula.

"A nadie le gusta la maldita Izzy. Es un maldito señor vergonzoso. Todo lo que hace ese tipo te hace estremecer. ¿Realmente hizo eso? ¿Realmente está hostigando racialmente a Dricus Du Plessis en este momento? ¿Cómo te resulta esto? Lo que pasa con Izzy es que cuando alguien apesta hasta ese punto, es bastante fácil burlarse de él", fue lo que comenzó diciendo Strickland en el día de prensa previo al UFC 293.

Publicidad

Por otra parte, Sean también aprovechó para comentar: "Este maldito señor vergonzoso. Incluso hablar de él me da ganas de ir a tomar una ducha. Me siento sucio. Va a ser una maldita guerra. Creo que la gente olvida lo buen luchador que soy por lo mucho que hablo, pero lo sabremos el domingo. Hasta la muerte. Hablo tanto que creo que la gente olvida que puedo pelear".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Contundencia de Sean Strickland

"Aquí está la cuestión, muchachos: he estado luchando duro. Pero también me partí el culo con Alex Pereira. El problema es que entras ahí y tu pene se pone un poco duro y lo siguiente que sabes es que lo conviertes en un combate de boxeo. Tal vez voy a intentar ser un luchador de MMA completo, pero no hay promesas. Si peleas con un tipo así, jodidos pequeños dedos de los pies, corres, bailas, es difícil disparar para derribar", aseveró.

Para culminar, Sean Strickland afirmó: "Tendrán que enfrentarse cara a cara, cara a cara, y convertirlo en una guerra. La pelea significa mucho para mí, pero es una maldita pieza de metal. Estoy en esto por el sueldo. Me encanta esta mierda. Tener un trozo de metal alrededor de mi cintura no me define, no me hace quien soy, no me hace jodidamente feliz. Sería bueno, pero al final del día, es sólo una pelea. Es simplemente divertido".